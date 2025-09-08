Witch Hat Atelier: l’anime slitta al 2026 per garantire la massima qualità

L’anime di Witch Hat Atelier si farà attendere un po’ più del previsto. L’uscita, prevista per il 2025, è stata rimandata al 2026. Non la notizia che i fan speravano di sentire, ma almeno il motivo è chiaro: lo studio vuole alzare ancora di più la qualità e consegnare un lavoro che sia davvero all’altezza del manga.

Dietro al progetto c’è lo studio Bug Films, che negli ultimi anni ha già fatto parlare di sé. Stavolta hanno deciso di prendersela con calma: ogni scena, ogni dettaglio, dovrà rispecchiare al meglio l’atmosfera unica che ha reso Witch Hat Atelier un successo internazionale. E in effetti, con un’opera così particolare, rischiare una trasposizione frettolosa sarebbe stato un peccato.

Per chi non conosce ancora la storia, la protagonista è Coco, una ragazzina che sogna di diventare maga. Scoprirà presto che la magia non è un dono misterioso riservato a pochi, ma un sapere che si tramanda attraverso simboli e scritture segrete. Da lì inizia un percorso pieno di meraviglia, scoperte e ostacoli, con un mondo che sembra uscito da una fiaba illustrata. È proprio questa combinazione di semplicità e incanto a far sì che tanti lettori si siano innamorati del manga di Kamome Shirahama.

Certo, un anno in più di attesa non è poco, ma pensando alla delicatezza dei disegni originali e alla loro trasposizione animata, è facile capire perché Bug Films abbia deciso di prendersi il tempo necessario. In fondo, meglio aspettare qualche mese in più e godersi un anime curato nei minimi dettagli, piuttosto che ritrovarsi con un adattamento deludente.

Il 2026 sembra lontano, ma quando finalmente Witch Hat Atelier approderà sugli schermi, sarà l’occasione per immergersi completamente in un mondo di magia curato nei minimi dettagli, con animazioni e atmosfere che renderanno giustizia alla bellezza del manga originale. Sarà un’esperienza capace di catturare lo sguardo e l’immaginazione dei fan, facendo vivere ogni incantesimo, ogni simbolo e ogni scoperta di Coco.