We Are Yesterday: il primo crossover di DC All In

Gli eventi dello Speciale DC All In tornano a tormentare i supereroi dell’Universo DC questo aprile: l’editore ha infatti annunciato i piani per We Are Yesterday, il primo grande crossover dell’iniziativa editoriale DC All In, una saga in sei parti che introduce la Legione del Destino e altro ancora.

Lo sceneggiatore più amato dai fan, Mark Waid, è affiancato da un’incredibile rosa di co-sceneggiatori e artisti per dirigere le parti dalla prima alla terza di questa storia, che si svolgerà sulle pagine di Batman/Superman: World’s Finest, Justice League Unlimited e Batman/Superman: World’s Finest 2025 Annual.

Batman/Superman World’s finest #38 will be part one releasing on April 16th! “The Man of Steel and the Dark Knight will be hard-pressed as it is to keep up with the psychic powers of DC’s sinister simian, but this time there’s something different, as if Grodd has knowledge of… pic.twitter.com/6lclc4bhVI — DCU Updates (@dcuworld) January 23, 2025

Gorilla Grodd sarà al centro della scena con l’inizio di We Are Yesterday in Batman/Superman: World’s Finest #38. L’Uomo d’Acciaio e il Cavaliere Oscuro avranno difficoltà a tenere il passo con i poteri psichici del sinistro scimmione della DC, ma questa volta c’è qualcosa di diverso, come se Grodd fosse a conoscenza del futuro. E resta da vedere cosa c’entri tutto questo con la morte di Darkseid!

Batman/Superman: World’s Finest 2025 Annual written by Mark Waid, Christopher Cantwell, and Morgan Hampton with art by Dan McDaid and Clayton Henry. Part three of the event releasing on April 30! “The secret origin of the Legion of Doom is finally revealed, and DC’s worst… pic.twitter.com/xJ00Pl49Gg — DCU Updates (@dcuworld) January 23, 2025

I lettori dovranno allacciarsi le cinture per una corsa sfrenata quando la seconda parte si svolgerà in Justice League Unlimited #6, scritto da Waid e disegnato da Travis Moore, dove verrà rivelata l’orribile identità nascosta del culto dell’Inferno! Cosa ha a che fare con Lex Luthor, Joker, Cheetah e alcuni dei più pericolosi supercriminali dell’Universo DC che vogliono distruggere la Justice League?

La terza parte di questa storia sarà pubblicata nell’Annual Batman/Superman: World’s Finest 2025, scritto da Waid, Christopher Cantwell e Morgan Hampton e disegnato da Dan McDaid e Clayton Henry. L’origine segreta della Legione del Destino viene finalmente rivelata e i peggiori supercriminali della DC hanno messo in atto un piano per distruggere Batman, Superman e la Justice League Unlimited. Questo entusiasmante numero presenta anche il debutto in World’s Finest di John Stewart, il nuovo detentore dell’anello del Settore 2814.