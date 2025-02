Vision e Scarlet Witch festeggiano le nozze d’oro in una nuova miniserie

The Vision e Scarlet Witch si riuniscono per il 50° anniversario del loro matrimonio in una nuova miniserie che prosegue il lavoro dello scrittore Steve Orlando sul personaggio di Wanda Maximoff insieme agli artisti Lorenzo Tammetta e Jacopo Camagni.

Il prossimo capitolo di una delle più grandi storie d’amore dei fumetti arriva a maggio! Per celebrare il 50° anniversario del loro iconico matrimonio in GIANT-SIZE AVENGERS (1974) #4, Wanda Maximoff e Visione tornano insieme in THE VISION & THE SCARLET WITCH, una serie limitata di cinque numeri realizzata dall’attuale sceneggiatore di SCARLET WITCH Steve Orlando e dagli artisti della serie Lorenzo Tammetta e Jacopo Camagni.

The Vision and the Scarlet Witch reunite for their 50th wedding anniversary in a new five-issue limited #MarvelComics series coming this May by @thesteveorlando and artists @LorenzoTammetta and @jacopo_camagni. 🧵 ⬇️ 🎨: @rdauterman, @S_Marguerite pic.twitter.com/7FYIVA47KX — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) February 10, 2025

THE VISION & THE SCARLET WITCH è l’ultima evoluzione della regolare serie di SCARLET WITCH di Orlando, che ha ridefinito con successo le avventure di Wanda Maximoff. Dopo una prima serie di 10 numeri, infatti, la serie aveva celebrato il 60° anniversario della creazione di Wanda e Pietro Maximoff con la miniserie SCARLET WITCH AND QUICKSILVER, per poi tornare con una nuova serie in 10 numeri che si concluderà a marzo per poi proseguire in questa miniserie.

Ritagliandosi un proprio percorso nell’Universo Marvel come eroe solitario, la magia di Scarlet Witch non è mai stata così potente. Ma quando si tratterà di aiutare Visione, avrà bisogno di qualcosa di più della sola forza! Come si addice alla loro storia d’amore lunga decenni, Scarlet Witch e Vision si uniscono in una saga drammatica che metterà a dura prova le loro anime e spezzerà i loro cuori!

…and the results are unlike anything either of them expected! Read more: https://t.co/8bBSYCL18I 🎨: Josemaria Casanovas pic.twitter.com/isFzZKmNaY — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) February 10, 2025

VISION E SCARLET WITCH: RIUNITI… IN CIRCOSTANZE FATALI!

Porte misteriose si aprono in tutto il mondo, attirando le persone con promesse di miracoli e ricongiungimenti con i propri cari. Quando Visione viene ferito a morte mentre indaga sulla verità mortale delle porte, la Strega Scarlatta ricorre a misure estreme per salvargli la vita… e i risultati sono diversi da quelli che entrambi si aspettavano!

Ormai da anni demiurgo di Wanda, Steve Orlando ha dichiarato:

“Quando si tratta di Scarlet Witch, tutto è possibile! Ora, nel 50° anniversario del loro matrimonio, Visione e Scarlet si riuniscono per affrontare un male strisciante e corrosivo proveniente non solo dall’oltretomba, ma dall’universo stesso. Wanda e Visione rimangono una delle coppie più iconiche della Marvel, e non solo per il loro matrimonio, ma per tutto quello che è successo dopo. È una cosa rara e bellissima per i personaggi poter avere una relazione che cresce come quella di Wanda e Visione. Si sono uniti, si sono separati e sono tornati insieme più forti di prima, come una famiglia. È un legame maturo, ed è qualcosa di veramente speciale: sono onorato di farne parte e sono ancora più entusiasta di vedere la gente che lo prova! Alla Porta della Morte, Wanda e Visione non sanno a chi rivolgersi… se non l’uno all’altra”.

Il disegnatore Lorenzo Tammetta ha condiviso:

“Lavorare su SCARLET WITCH è un lavoro da sogno. Disegnare Wanda in azione è sempre divertente e stimolante, e sono così felice di poter continuare a esplorare i suoi poteri anche in questa serie. Poterla disegnare insieme a Visione è anche un grande onore, sapendo quanto questi personaggi siano importanti per i fan!”.

Gli ha fatto eco Jacopo Camagni: