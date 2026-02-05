Vigilantes: spazio al passato di Aizawa, Shirakumo e Yamada

La seconda stagione di My Hero Academia: Vigilantes è pronta ad entrare in una delle sue parti più attese, e lo fa mettendo finalmente sotto i riflettori alcuni personaggi amatissimi. Dal sito ufficiale dell’anime è arrivato un nuovo trailer, accompagnato da una key visual inedita, dedicati all’“Aizawa School Days Arc”, arco narrativo che promette di raccontare un lato finora poco esplorato della storia.

Questa nuova fase della serie ci riporta indietro nel tempo, ai giorni della U.A. High School di Shota Aizawa, Oboro Shirakumo e Hizashi Yamada. Un periodo fondamentale per capire come si sono formati i legami, le scelte e anche le ferite che segneranno il loro futuro. L’arco inizierà ufficialmente il 9 febbraio e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll, dove l’anime è già in corso.

Il trailer anticipa un’atmosfera diversa rispetto a quella a cui Vigilantes ci ha abituati finora. C’è più spazio per la quotidianità, per l’allenamento e per i rapporti tra studenti, ma senza dimenticare le tensioni e le difficoltà di un mondo in cui diventare eroi non è mai semplice. Vedere Aizawa prima di diventare l’insegnante severo e silenzioso che conosciamo è uno degli aspetti che più incuriosiscono i fan.

Dal punto di vista tecnico, la serie continua a essere affidata a Bones Film, con Kenichi Suzuki alla regia e Yosuke Kuroda alla composizione della serie. Un team che conosce bene l’universo di My Hero Academia e che sta portando avanti Vigilantes con uno stile coerente ma riconoscibile.

Per chi magari si avvicina ora allo spin-off, My Hero Academia: Vigilantes è ambientato prima degli eventi della serie principale e segue Koichi Haimawari, un ragazzo che non è riuscito a diventare un hero ufficiale. Nonostante questo, usa il suo Quirk per aiutare le persone come può, finendo per collaborare con altri “eroi non autorizzati”. Una storia più sporca, più urbana, che mostra cosa significa fare la cosa giusta anche senza un titolo o un costume ufficiale.

Con l’arrivo dell’“Aizawa School Days Arc”, Vigilantes sembra pronto ad aggiungere nuovi tasselli importanti all’universo di My Hero Academia, approfondendo personaggi già noti e dando ancora più peso al loro passato.