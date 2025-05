Vigilante: My Hero Academia, l’anime svela le origini di un villain importante

Vigilante: My Hero Academia non può essere trascurato dai fan della serie principale, soprattutto se la prima stagione dell’anime dello spin-off ha rivelato le sanguinose origini di Chizome Akaguro, conosciuto anche come Stain, l’Assassino di Eroi. La prima stagione di Vigilantes sta dipingendo una versione più cupa del mondo degli eroi, rispetto a quella vista attraverso gli occhi di Izuku Midoriya. Gli eroi non sono ancora istituzioni diffuse, quindi questa nuova serie esplora un periodo di transizione in cui il crimine si fa più intenso generando un bisogno di eroi.

Vigilante: My Hero Academia ha preso una piega più cupa quando l’episodio precedente ha puntato i riflettori su Stendhal, che salva Koichi uccidendo il suo aggressore. E l’ultimo episodio ha svelato che Stendhal era in realtà il prototipo di ciò che sarebbe poi diventato Stain, l’assassino di eroi. Inoltre l’anime fa chiarezza sul motivo per cui Stain si sente ispirato a uccidere coloro che considera falsi eroi nell’anime principale di My Hero Academia.

L’episodio 6 di Vigilante svela anche che Stendhal sta collaborando con Kuin per trovare bersagli malvagi da eliminare. Lavora con lei solo per i suoi legami con la malavita, ma è determinato a soddisfare i propri bisogni e a imporre il suo giudizio. Uccide rapidamente alcuni membri della Yakuza con il suo quirk, Bloodcurdle, che blocca tutti una volta che leccano il suo sangue. Ma la situazione precipita quando Stendhal inizia a cercare Soga, e Koichi li sorprende nel bel mezzo del loro combattimento.

Quando Koichi viene coinvolto e ferito da Stendhal, Knuckleduster si unisce allo scontro. I due si affrontano in uno scontro piuttosto leale, in cui Stendhal cerca di spiegare che sono la stessa persona, ma Knuckleduster non ne vuole sapere. Notando che uno come Stendhal non avrebbe mai potuto avere la vera determinazione di essere un eroe, nascondendosi dietro la maschera, Knuckleduster sconfigge il suo avversario colpendolo così forte da rompergli il naso.

Nonostante abbia perso contro Knuckleduster, Stendhal si ispira a lui e capisce che intraprendere un percorso guidato dalla determinazione rende qualcuno un vero eroe. Così decide che il suo nuovo viaggio consisterà nel realizzare appieno la sua determinazione.