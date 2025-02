Vigilante: My Hero Academia: gli X-Men sono apparsi nel manga?

Vigilante: My Hero Academia è pronto a debuttare sul piccolo schermo. I fan della serie shonen sui supereroi attendono dal 2018 di vedere vedere la storia di Crawler, Pop Step e Knuckle Duster sul piccolo schermo e questo aprile, Studio BONES lancerà l’adattamento anime dello spin-off mesi prima dell’ottava e ultima stagione della serie principale. Nei primi capitoli del manga, gli X-Men della Marvel non hanno solo fatto un cameo nella storia secondaria, ma hanno avuto anche ruoli importanti.

Nei primi capitoli del manga Vigilante: My Hero Academia, i fan fanno la conoscenza di due delinquenti liceali di nome Ichimoku Samatsu e Jube Namimaru. Sebbene non assomiglino esattamente a Scott Summers e James Howlett, i due criminali in erba hanno Quirk che ricordano molto Ciclope e Wolverine. Con l’arrivo dell’anime, ora sembra il momento perfetto non solo per rivisitare questo inaspettato crossover Marvel, ma anche per iniziare a speculare se la coppia arriverà effettivamente alla serie televisiva. Ichimoku ha la capacità di sparare raggi di energia dagli occhi, mentre Jube non ha i leggendari artigli di adamantio di Logan, ma tiene due spade di legno.

Nel primo volume di Vigilante: My Hero Academia, il disegnatore Betten Court ha analizzato l’ispirazione dei mutanti per questi personaggi anime affermando: “Furuhashi mi ha chiesto di farli sembrare dei delinquenti. La visiera di Samatsu è stata ispirata da un certo supereroe Marvel“.

Lo scrittore Hideyuki Furuhashi è entrato ancora più nei dettagli della coppia, confermando che Ichimoku e Jube erano destinati a rendere omaggio a Ciclope e Wolverine. “Due personaggi degli X-Men, all’inizio, volevo usarli solo per l’inizio del capitolo tre, pensando ‘Me la caverò a malapena con questo livello di parodia.’ Ma poi sono tornati nei capitoli quattro e cinque, quindi il mio editor ha detto, ‘Di nuovo questi ragazzi, eh?’ Probabilmente diventeranno personaggi fissi nelle pagine bonus dei volumi. Mi piacciono perché sono facili da usare come voglio“.

Il più grande crossover tra l’universo anime e quello Marvel è stato in Deadpool: Samurai in cui l’antieroe in calzamaglia ha fatto squadra con All Might per affrontare Thanos.

Fonte – Comicbook