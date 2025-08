Undead Unluck: lo speciale sarà diretto da Sunghoo Park

Dopo il successo della prima stagione, Undead Unluck tornerà con uno speciale da un’ora, previsto per l’inverno 2025. Al timone ci sarà Sunghoo Park, regista apprezzato per titoli come Jujutsu Kaisen e The God of High School, che firmerà il progetto con il suo nuovo studio, E&H Production.

Un nuovo studio, ma con il supporto di David Production

Anche se l’animazione sarà curata da E&H Production, David Production, lo studio che ha realizzato la prima stagione della serie, continuerà a essere coinvolto. La collaborazione sarà in forma di “Development Cooperation”, un supporto tecnico e artistico che garantirà continuità visiva e narrativa con quanto visto nella prima serie. Questo equilibrio tra novità e coerenza promette uno special curato nei minimi dettagli.

Sunghoo Park alla regia: cosa aspettarsi

L’ingresso di Sunghoo Park è sicuramente uno degli elementi che più incuriosiscono i fan. Conosciuto per il suo stile dinamico e cinematografico, Park ha dimostrato di saper gestire con efficacia sia l’azione pura che i momenti più emotivi. Il suo coinvolgimento potrebbe portare a una rivisitazione visiva di Undead Unluck, con un’impronta stilistica più marcata e una regia ancora più spettacolare.

Il manga disponibile in Italia

Chi è curioso di scoprire di più su Undead Unluck può recuperare il manga originale di Yoshifumi Tozuka, pubblicato in Italia da Planet Manga. La serie è ancora in corso, e i volumi sono facilmente reperibili sia in fumetteria che sugli store online. Un’ottima occasione per recuperare l’opera prima dell’arrivo dello speciale.

Attesa alta per lo special

La prima stagione, andata in onda tra il 2023 e il 2024, ha conquistato molti spettatori e fatto crescere l’interesse attorno a Undead Unluck. Lo speciale da un’ora sarà un modo per tornare in quel mondo con uno sguardo più ampio e un racconto più disteso. L’uscita è prevista per l’inverno 2025, anche se per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli sulla distribuzione.