Undead Unluck: il manga espanderà il finale con una nuova storia

Undead Unluck si è recentemente concluso sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, ma il mangaka espanderà il finale del manga con una nuovissima storia. La rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha sta attraversando una serie di cambiamenti solo nel 2025 e Undead Unluck è il risultato di uno di questi cambiamenti. Il manga si è infatti concluso dopo cinque anni ed è il secondo delle prime conclusioni di quest’anno. Ma per coloro che hanno ancora difficoltà a dire addio, non è ancora del tutto finita per Undead Unluck.

In un nuovo messaggio del mangaka di Undead Unluck, Yoshifumi Tozuka, ha condiviso sull’account social ufficiale del manga che gli ultimi due volumi arriveranno in Giappone ad aprile. In quel messaggio, Tozuka ha anche confermato che la serie tornerà con una nuovissima storia anche nell’ultimo volume del manga. Ciò segue una tendenza recente vista con molti altri finali di altre serie manga come Mu Hero Academia e Jujutsu Kaisen. Di seguito riportiamo il messaggio del mangaka:

“Grazie per aver letto il capitolo finale!!. Ci sono molti ringraziamenti che vorrei fare, ma penso che li terrò tutti per l’uscita della graphic novel. Ho in programma di ottenere un manga bonus nell’uscita del volume finale e, onestamente, non ho ancora la sensazione di ‘Woohoo, ho finito di disegnare il capitolo finale!!’. Quindi, con tutto ciò in mente, ho pensato di mettere tutto questo più tardi in una specie di post-fazione o qualcosa del genere. Spero che aspettiate tutti il ​​tempo necessario perché la graphic novel arrivi!!”

Undead Unluck si è concluso dopo cinque anni di serializzazione con 239 capitoli al suo attivo. Il manga quindi potrebbe essere giunto al termine, ma ci sono ancora nuove voci. Insieme alla nuova storia in arrivo nell’ultimo volume del manga quando arriverà in Giappone in primavera, anche l’anime di Undead Unluck si sta preparando per il suo ritorno nel prossimo futuro. Infatti ci sarà la seconda stagione anime come molti fan si aspettavano, ma con una nuovissima storia originale.

Sono stati rivelati pochi dettagli su questo nuovo speciale anime di Undead Unluck, quindi non c’è ancora una conferma di una data di uscita.

Fonte – Comicbook