Undead Unluck: in arrivo lo speciale di un’ora “Winter Arc”

Per chi non vedeva l’ora di rivedere Undead Unluck, manca pochissimo: il 25 dicembre andrà in onda uno speciale televisivo di un’ora dedicato al nuovo arco narrativo, il Winter Arc. Un regalo di Natale perfetto per chi segue la serie sin dai primi episodi, pronto a riportare sullo schermo Andy e Fuko in una nuova, intensa avventura piena di misteri, emozioni e nuovi personaggi.

Questo speciale introdurrà infatti due nuove figure molto attese dai lettori del manga: Tella, doppiato da Kensho Ono, e Balance, interpretato da Takehito Koyasu, due nomi di altissimo livello nel panorama del doppiaggio giapponese. Il Winter Arc promette di ampliare ulteriormente il mondo di Undead Unluck, mostrando nuove dinamiche e approfondendo i legami tra i protagonisti, che continuano la loro ricerca del “più grande modo di morire”.

Alla regia troviamo Sunghoo Park, già noto per Jujutsu Kaisen e The God of High School, mentre la sceneggiatura è firmata da Gakuto Haijima. Il character design è curato da Hideyuki Morioka e Shunichi Ishimoto, con la produzione animata affidata a E&H Production, in collaborazione con David Production. Il progetto è supervisionato da UNLIMITED PRODUCE by TMS, garanzia di qualità e cura per ogni dettaglio.

Basato sul manga di Yoshifumi Tozuka, pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2020, Undead Unluck ha conquistato il pubblico grazie al suo mix unico di azione, comicità e momenti toccanti. La storia segue Andy, un uomo immortale che desidera morire, e Fuko, una ragazza che porta sfortuna a chiunque la tocchi: due personaggi legati da un destino imprevedibile ma uniti da una sorprendente umanità.

Con il Winter Arc, la serie sembra pronta a raggiungere un nuovo livello di intensità, tra colpi di scena e scene spettacolari. E questa volta, l’appuntamento è fissato proprio per il giorno di Natale: un’ora di pura follia, emozione e avventura in perfetto stile Undead Unluck.