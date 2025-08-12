Undead Iron Fist, il ritorno di Danny Rand dall’aldilà

Dopo la sua apparente morte nel recente Iron Fist 50th Anniversary Special (2024), Danny Rand torna in vita in una forma più inquietante che mai nella nuova miniserie Marvel The Undead Iron Fist. Scritta da Jason Loo e disegnata da Fran Galán, la serie di quattro numeri debutterà negli Stati Uniti il 10 settembre 2025.

The Undead Iron Fist non è solo la storia del ritorno di Iron Fist, ma una riscoperta profonda e oscura del mito legato al Pugno d’Acciaio e della città mistica di K’un-Lun. La storia riprende dal momento in cui l’amico e sindaco di New York, Luke Cage, scopre che la tomba di Danny è vuota, lasciando intendere che qualcosa di soprannaturale è accaduto. Danny, però, vaga per le strade come un’ombra immortale, pronto a difendere la città da minacce antiche e misteriose.

UNDEAD IRON FIST issue 1 comes out September 10! And every page drawn by Fran Galan and colored by Jim Campbell is going to hit you so hard! With covers by the living legend Whilce Portacio. And written by me.

So pre-order the series at your local comic shop. — Jason Loo (@jasonloo.bsky.social) 26 giugno 2025 alle ore 16:24

Al centro della trama c’è una profezia che ha sempre pesato sul destino di ogni Iron Fist: ogni portatore sarebbe destinato a morire prima di aver compiuto 33 anni. Ma chi ha raccontato questa storia? E cosa nasconde realmente l’eredità del Pugno d’Acciaio? Danny Rand, ora un guerriero “non morto”, è costretto a scavare nel passato di K’un-Lun per scoprire verità nascoste che potrebbero cambiare per sempre la natura del suo potere.

Anyone else thinking that Danny must defeat this dragon demon thing much like with Shou-Lao the Undying to gain the purple chi? Also, Danny can turn invisible?! So hyped for Undead Iron Fist! — Deadly Podcast of Kung Fu (@deadlykungfupod.bsky.social) 9 agosto 2025 alle ore 02:06

Il nuovo look di Danny è stato ridisegnato da Von Randal, con l’aggiunta di una sorta di armatura che avvolge un braccio che nella precedente storia era stato reciso, oltre a un cappuccio e un simbolo sul petto che non rappresenta più un drago, ma un’aquila, scelta simbolica più in linea con i temi di rinascita e vigilanza della miniserie.

Jason Loo ha dichiarato nelle interviste che il ritorno di Danny non è stato casuale né affrettato, ma parte di un piano narrativo più ampio, pensato per far crescere un Danny Rand diverso, ferocemente determinato a difendere con ogni mezzo ciò che rappresenta. L’energia dinamica e intensa delle tavole di Fran Galán promette di catturare l’attenzione dei lettori fin dal primo numero.

The Undead Iron Fist non è solo un fumetto per i fan di Iron Fist, ma una serie per gli amanti del Marvel Universe più mistico e dark, che esplora leggende, miti e verità scomode, mettendo in discussione ciò che significa essere un eroe e il prezzo dell’immortalità. Una sfida nuova e imponente, per un personaggio che, nonostante tutto, continua a essere “l’Immortale Pugno d’Acciaio”.