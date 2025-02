Una nuova era per Steve Rogers in Captain America di Chip Zdarsky e Valerio Schiti

Lo scrittore Chip Zdarsky è apparso a sorpresa alla presentazione della Marvel Comics durante l’evento ComicsPro riservato ai rivenditori per annunciare che a luglio scriverà una nuova serie di CAPTAIN AMERICA insieme all’artista Valerio Schiti!

Dopo la run di Zdarsky, nominata agli Eisner, su DAREDEVIL (2019) e il recente lavoro mozzafiato di Schiti su AVENGERS (2023) e G.O.D.S. (2023), i due acclamati creatori si uniscono per cambiare per sempre il modo in cui il mondo vede Captain America!

L’arco di apertura della nuova serie si svolge in un periodo raramente esplorato: dopo che l’eroe della Seconda Guerra Mondiale è emerso dall’animazione sospesa, ma prima di unirsi agli Avengers. Declassificando la prima missione di Steve Rogers dopo essersi riarruolato nell’esercito americano, la storia vede Capitan America incaricato di infiltrarsi a Latveria, portando al suo primo incontro con il Dottor Destino, mai raccontato prima.

Ricco di spunti audaci e rilevanti sul ruolo e l’eredità di Capitan America, che scopre quanto il mondo sia cambiato durante la sua assenza, questo conflitto top secret tornerà a tormentare tutte le persone coinvolte quando la serie progredirà verso le storie dei giorni nostri. Inoltre, i fan potranno vedere Cap indossare una nuovissima uniforme stealth e guidare un nuovo gruppo di Howling Commandos.

Mentre Capitan America giaceva nel ghiaccio, il mondo è cambiato, nel bene e nel male. Si risveglia in una realtà in cui le battaglie sono combattute nell’ombra attraverso segreti e sotterfugi, e i cattivi non sono così facili da identificare. Quando un giovane dittatore di nome Victor Von Doom conquista Latveria, Steve si trova di fronte a una decisione cruciale: adattarsi a un nuovo tipo di guerra o forgiare il proprio cammino? E cosa significherà per il suo futuro la scelta fatta in passato?

Chip Zdarsky ha parlato così del suo approccio a Captain America:

“Sono un grande fan di Capitan America da decenni. Mi è piaciuto molto scrivere il Cap anziano e irascibile in AVENGERS: TWILIGHT (2024), quindi scrivere l’attuale titolo di CAPTAIN AMERICA mi sembra un sogno! Stiamo esplorando i primi giorni di Cap nell’era moderna con un colpo di scena che credo sorprenderà molto i lettori! Sono molto eccitato all’idea di far uscire questa storia nel mondo, specialmente con la fantastica arte di Valerio e Frank! Mi sono avvicinato a questo titolo nello stesso modo in cui mi sono avvicinato alla mia run su DAREDEVIL (2019), cercando di entrare nella testa di Cap con uno sguardo umano e concreto su chi è in questo nuovo mondo. Steve Rogers è il migliore di noi, e voglio che questo emerga in ogni pagina.”

Valerio Schiti ha aggiunto: