Un gattino dopo l’altro | Recensione

Chi di noi non adora i gatti? Chi non ha mai pensato di prenderne uno? Ma poi uno soltanto non si sentirà un po’ solo? Forse sarebbe meglio prendergli un po’ di compagnia. Sì, ma quanta? Un gatto, forse due. Oppure qualcuno di più?

In Un gattino dopo l’altro si parla per l’appunto di gattini, ovviamente, ma non solo uno. Anzi, non solo di gattini, ma di molto altro. Quest’albo è scritto da Davide Calì, illustrato da Monica Barengo e pubblicato da Kite Edizioni nel settembre 2025.

La storia narrata in questo libro vede una coppia di anziani, amante dei gatti, che un giorno decide di non volerne adottare più. Tutto sembra certo e stabilito, fin quando, inaspettatamente trovano un gattino abbandonato.

Dopo qualche dubbio, la coppia decide decide di fare un’eccezione. Ma quel gattino ha un fratellino, anzi due, anzi tre. Insomma alla fine saranno otti i gattini da adottare. Ma non saranno troppi? Da cuccioli magari si possono tenere, ma quando diventeranno grandi come si fa?

Sono questi i dilemmi che affliggono l’anziana coppia. Ma tra un ripensamento e un dubbio, alla fine, i gatti restano tutti con loro.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Davide Calì lo abbiamo conosciuto con molti suoi libri che abbiamo recensito e anche in un’intervista di qualche tempo fa, proprio in merito al suo lavoro.

Per Kite Edizioni ha già pubblicato diversi libri di grande successo. In particolare, sempre con Monica Barengo, ha già pubblicato i bellissimi: Polline, Un giorno senza un perchè, Lo scrittore e il recente A volte, ancora, che abbiamo avuto il piacere di recensire.

In Un gattino dopo l’altro, il registro narrativo è ricco di dialoghi che aggiungono un tocco ironico alla storia.

Si segue l’iniziale ragionamento logico e programmatico della coppia che decide di non prendere più dei gatti. Ma poi il destino riserva loro una sorpresa che scardina le loro convinzioni, e li porta oltre quello che avrebbero immaginato.

Potrebbe sembrare che qualcosa sia andato storto, che forse bisognerebbe prendere delle contromisure. E invece no.

La coppia, dopo le iniziali titubanze, lascia che tutti i gatti restino con loro. Perché, in fondo, forse, si sbagliavano e le cose sono andate molto meglio del previsto.

L’andamento narrativo è carezzevole, semplice, dolce e velatamente ironico, come ci hanno spesso abituato i testi di Davide Calì.

Ma tutta la bellezza e la potenza del testo non sarebbero così d’effetto senza le meravigliose illustrazioni di Monica Barengo. I suoi gattini, caratterizzati con colori diversi, raccontano oltre le parole.

Chi ama i gatti, riconosce in quelli rappresentati in questo libro, le movenze, i modi di giocare e le loro particolarità, che l’illustratrice è riuscita a catturare alla perfezione.

Inoltre, la tipologia di colorazione, sfrutta efficacemente il contrasto caldo/freddo e aggiunge ancor più atmosfera alle ambientazioni della storia.

Kite Edizioni non delude mai. Con ogni libro che ci siamo ritrovati a recensire ci siamo stupiti, emozionati e divertiti.

Questo non fa certo eccezione, e va ad inserirsi in quella serie di pubblicazioni che sono dei piccoli gioielli, da ogni punto di vista.

Ogni elemento che lo compongono si sposano alla perfezione, la narrazione poetica e ironica con le illustrazioni dolci e delicate.

La qualità di stampa che valorizza al meglio le atmosfere tenui e tenere che pervadono ogni pagina. Infine, la confezione, come sempre eccellente, è impreziosita da una copertina in cui campeggia una deliziosa fila di gattini.

Conclusione – Un gattino dopo l’altro

Un gattino dopo l’altro è un albo illustrato dalla tenerezza disarmante. Una storia che con dolce ironia racconta di come le cose, e in particolare l’amore, trovi sempre una strada, contro ogni tipo di ragione.

L’amore qui, è rappresentato dall’affetto che lega l’anziana coppia ai loro gatti. E segue il suo insondabile percorso, superando ogni tipo di logica e pianificazione. Ed è forse proprio questo il potente messaggio veicolato da questo libro.

In conclusione, Un gattino dopo l’altro, è un libro assolutamente da non perdere. Non solo per coloro che amano i gatti. Quello lo diamo quasi per scontato. Ma anche per chi, a volte, preso dall’ansia di pianificare tutto, dimentica quanto sia bello anche lasciarsi sorprendere dall’inaspettato.

Perché, come racconta questo meraviglioso albo illustrato, le cose vengono e vanno, e spesso è bello lasciarsi coinvolgere dal flusso degli accadimenti, e non cercare sempre di controllarli. Proprio come i gatti, che vanno e vengono come vogliono, in maniera del tutto imprevedibile.