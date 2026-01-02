Tutor Hitman Reborn!: annunciato un progetto anime per i 20 anni della serie

Tutor Hitman Reborn! sta per fare il suo inaspettato ritorno sul piccolo schermo, con un progetto anime speciale per celebrare i 20 anni della serie. Tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Akira Amano, la serie televisiva realizzata dallo studio Artland, ricopre tutti gli archi narrativi in 203 episodi ed è stato trasmesso in Giappone dal 2006 al 2010. La storia è divisa in nove stagioni, ma solamente due degli otto archi narrativi non sono stati tratti dal manga anche se la loro sceneggiatura è stata comunque scritta dalla stessa mangaka Akira Amano.

In Italia, Yamato Video ha acquisito i diritti dell’anime e la serie è stata trasmessa su Man-Ga a partire dal 2010. La trasmissione si è interrotta nel 2011 dopo i primi 26 episodi che sono stati in seguito pubblicati per il mercato home video sempre nel 2011.

Gli eventi di Tutor Hitman Reborn ruotano attorno al protagonista Tsunayoshi “Tsuna” Sawada, che è stato scelto per diventare boss della mafia, guidata in passato dal suo bis-bis-bis nonno. Tuttavia Tsuna è un normale studente con molte difficoltà a relazionarsi con le altre persone oltre a non eccellere a scuola. Il capo della Famiglia Vongola decide quindi di inviare in Giappone Reborn, un abile assassino che avrà il compito di addestrare Tsuna per trasformarlo in un boss che si rispetti. Tutti gli altri candidati sono morti per i più disparati motivi e quindi Tsuna sarà costretto a sottoporsi malvolentieri a questo addestramento. Il maggior mezzo con cui Reborn addestra Tsuna è il proiettile del “Coraggio di Morire “, grazie al quale, quando una persona viene colpita in testa da questo, torna in vita per realizzare il suo ultimo desiderio.

Il manga di Tutor Hitman Reborn! ha fatto il suo debutto in Giappone sulle pagine della rivista Weekly Shōnen Jump dall’editrice Shueisha nel 2004 per poi concludersi nel 2012. In Italia è stato invece pubblicato dalla Planeta DeAgostini nel 2007 fino al numero 18, e successivamente ripubblicato dalla Star Comics dal 2 novembre 2012 ripartendo dal primo numero.