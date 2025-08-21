TurtleMe annuncia Soul Forged, la sua nuova novel in arrivo su Tapas

TurtleMe, noto autore dell’opera The Beginning After The End, ha svelato il suo nuovo progetto: si chiama Soul Forged e uscirà il 7 novembre su Tapas. La notizia non è passata inosservata: i fan hanno iniziato subito a parlarne, curiosi di vedere cosa stia preparando l’autore.

The Beginning After The End negli ultimi anni è diventata amatissima, fino a essere una delle web novel più lette al mondo. Ha colpito per come riesce a unire avventura, fantasy e crescita personale in una storia che ha tenuto incollati milioni di lettori. Dal romanzo è nato anche il manga, che ha allargato ancora di più la fama della serie e fatto conoscere TurtleMe a un pubblico sempre più grande.

Con Soul Forged l’autore sembra pronto a cambiare un po’ registro, senza però abbandonare quello stile che lo ha reso riconoscibile. Per ora non si sa molto sulla trama, ma già il titolo fa pensare a un viaggio legato all’identità e alle scelte personali, con quel tocco di introspezione che i suoi lettori hanno imparato ad apprezzare. È proprio questo tipo di temi, profondi ma accessibili, che hanno permesso a TurtleMe di connettersi così bene con i suoi lettori.

L’uscita su Tapas non è casuale: la piattaforma è ormai uno dei principali punti di riferimento per chi cerca web novel e webtoon, con una community internazionale che permette alle opere di raggiungere subito un pubblico vastissimo. Non sorprende quindi che proprio da lì partirà la nuova avventura dell’autore.

In attesa del debutto di novembre, i fan si dividono tra curiosità e teorie su cosa aspettarsi. C’è chi spera in un fantasy epico, chi immagina una storia più intima e riflessiva. Qualunque sarà la direzione, una cosa è certa: l’arrivo di Soul Forged segna l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera di TurtleMe, pronto ancora una volta a far sognare i suoi lettori.