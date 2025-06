The Beginning After the End: annunciata la seconda stagione, in arrivo su Crunchyroll

Dopo mesi di speculazioni e grande attesa da parte dei fan, è arrivata la conferma ufficiale: The Beginning After the End avrà una seconda stagione, attualmente prevista per il 2026. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati del webtoon fantasy ispirato al romanzo di TurtleMe, che ha conquistato una vasta fanbase grazie al suo mix avvincente di reincarnazione, magia, combattimenti e crescita personale.

Un successo internazionale con qualche riserva

La prima stagione, trasmessa nel 2024, ha raggiunto una diffusione globale significativa, contribuendo a far conoscere The Beginning After the End anche a chi non segue il webtoon originale. Tuttavia, non sono mancate critiche rivolte al comparto animativo. Molti fan hanno definito l’animazione «statica come una presentazione PowerPoint», denunciando l’uso eccessivo di fotogrammi fissi e CGI poco fluida. Il dibattito ha portato alla nascita di petizioni per chiedere una revisione del progetto e miglioramenti tecnici futuri. Pur con queste note, la trama, centrata su King Grey, ovvero Arthur Leywin, resta apprezzata: un fantasy che alterna momenti spettacolari a riflessioni sul potere e la crescita personale.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione

Con l’annuncio della seconda stagione, cresce anche la curiosità su quali archi narrativi verranno adattati. Gli eventi della prima stagione hanno introdotto i personaggi principali e posto le basi per sviluppi ben più complessi. I fan si aspettano ora un’esplorazione più profonda dei retroscena del mondo, l’arrivo di nuovi personaggi e scontri ancora più intensi.

Anche se non sono ancora stati forniti dettagli precisi sulla data esatta di rilascio, l’annuncio per il 2026 conferma che il progetto è in lavorazione.

Un appuntamento da segnare

Il 2026 si preannuncia dunque come un anno importante per gli amanti del fantasy animato. The Beginning After the End si prepara a tornare con nuovi episodi e ad arricchire ulteriormente un universo narrativo già vasto e appassionante. L’attesa sarà lunga, ma i fan sanno che ne varrà la pena.