Toyotaro omaggia uno dei personaggi più amati di Dragon Ball Legends

Il mangaka di Dragon Ball Super, Toyotaro, è tornato con una nuova illustrazione che omaggia uno dei personaggi preferiti del videogioco Dragon Ball Legends. I capitoli videoludici su Dragon Ball sono numerosissimi e molti fan condividono l’opinione che una delle serie più grandi è Budokai Tenkaichi, recentemente tornata a entusiasmare i fan con Sparkling Zero. Toyotaro ha sorpreso i fan realizzando un’illustrazione speciale che raffigura sia Shallot che suo fratello gemello.

Shallot è un combattente non canonico alla storia di Akira Toriyama, aggiunto per il videogioco per dispositivi mobili, Dragon Ball Legends. Si tratta del personaggio principale della storia, con il quale i fan rivisitano diversi momenti leggendari del franchise, che salta nel flusso temporale ed esplora il multiverso. Uno dei più grandi nemici di Shallot è Giblet, il suo malvagio fratello gemello. Fortunatamente, Shallot ha la possibilità di salire di livello con varie trasformazioni in Super Saiyan e tecniche mai viste.

Comprensibilmente, Shallot non è ancora apparso in nessuna serie di Dragon Ball, nemmeno nello spin-off Dragon Ball Heroes. Dato che i viaggi nel tempo non sono una novità per i Guerrieri Z, è possibile che Goku e i Guerrieri Z possano fare un viaggio nel passato in futuro.

L’illustrazione di Toyotaro non può non portare i fan a domandarsi quale sarà il destino della serie Super. Al momento, il futuro della serie anime è in una situazione di stallo. Dopo la conclusione di Daima all’inizio di quest’anno, Toei Animation non ha ancora rivelato alcun aggiornamento riguardo al ritorno dei Guerrieri Z sul piccolo schermo. Sfortunatamente, lo stesso vale per il manga, in pausa da diversi mesi, e non ci sono segnali di un ritorno.

Per quanto riguarda i videogiochi, invece, Shallot arriverà come DLC in Dragon Ball Sparking Zero il 27 giugno, andando a incrementare il già vasto roster. Sparkling Zero è un picchiaduro imperdibile per tutti gli appassionati del franchise, ed è attualmente disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.