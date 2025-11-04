News Manga

Tony Valente torna con due nuovi viaggi nel mondo di Radiant: Fabula Fantasia e The Art of Radiant

Eleonora Masala 04/11/2025

Grandi novità per tutti gli appassionati di Radiant. J-Pop Manga ha annunciato due nuovi titoli firmati Tony Valente che faranno la gioia di chi ama il suo universo magico e visionario: Fabula Fantasia e The Art of Radiant. Due opere diverse, ma unite da un filo comune, quello della passione e della fantasia che da sempre contraddistinguono l’autore francese.

Fabula Fantasia è una sorta di leggenda perduta, un racconto ambientato molto prima degli eventi principali di Radiant. Qui scopriamo la storia del Patrem Inquisitor, l’uomo che osò sfidare la stregoneria e finì per cambiare il corso del mondo. Un viaggio nel passato, tra magia, fede e conflitti, che promette di ampliare la mitologia di Radiant e far luce su ciò che ha dato origine al suo universo.

Accanto a questa nuova storia, troviamo The Art of Radiant, un artbook davvero speciale che celebra i dieci anni della serie. Tony Valente ci porta dietro le quinte del suo mondo, condividendo schizzi, bozze, curiosità e piccoli segreti sulla nascita dei personaggi e dei luoghi che tutti i fan conoscono. È un modo per vedere Radiant da una prospettiva diversa e capire quanta passione e dedizione ci siano dietro ogni tavola.

Con questi due nuovi progetti, Tony Valente ci ricorda perché Radiant è riuscito a conquistare così tante persone. I suoi mondi sono vivi, pieni di personaggi imperfetti ma autentici, e ogni storia trasmette una passione sincera. Fabula Fantasia e The Art of Radiant sono un vero regalo per chi segue la serie da sempre, ma anche un modo perfetto per chi vuole scoprire per la prima volta l’universo creato da Valente.

Il 2026 si prospetta come un anno davvero importante per lui e per tutti i fan: due nuove opere che riportano tutta la magia e l’entusiasmo di Radiant, a dieci anni dall’inizio di questo incredibile viaggio.

