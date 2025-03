Tokyo Revengers: il sequel adatterà l’Arco “Santen Senso”

L’anime Tokyo Revengers ha ufficialmente il suo sequel, Tokyo Revengers: The Battle of Three Deities, insieme all’uscita di una nuova visual. L’annuncio è stato dato il 22 marzo all’AnimeJapan 2025 durante l’evento teatrale “Tokyo Revengers”, un evento speciale che si è tenuto sul palco per commemorare il 5° anniversario dell’anime. I fan hanno avuto l’occasione di dare una prima occhiata all’intensa battaglia che definisce il prossimo arco, con i personaggi chiave bloccati in un’accesa resa dei conti.

Il sequel, annunciato per la prima volta nel giugno 2024 con una teaser visual raffigurante Takemichi Inagaki e Mikey, adatterà l’arco “Santen Senso” (“La guerra dei tre titani”). Durante il panel è stata rilasciata una nuova visual che mostra due mani insanguinate intrecciate tra loro e recita “Non ti lascerò morire”. Non si hanno ancora informazioni su una possibile data d’uscita.

Una celebrazione speciale per il 5º anniversario

Per commemorare il 5º anniversario dell’anime in corso, come terzo progetto è stato pianificato un evento speciale che si terrà il 22 giugno al Tokyo Dome City Hall di Tokyo. L’evento commemora l’istituzione della Tokyo Manji Gang il 19 giugno e mira a mostrare apprezzamento ai fan che hanno sostenuto la serie nel corso degli anni.

Le prime 3 stagioni di Tokyo Revengers

La prima stagione dell’anime è andata in onda dall’11 aprile al 19 settembre 2021, mentre la seconda stagione è stata presentata in anteprima nel gennaio 2023. La terza stagione, che copre l’Arco di Tenjiku, è stata presentata in anteprima nell’ottobre 2023 ed è disponibile in tutto il mondo esclusivamente su Disney+ (esclusa la Cina continentale).

Il manga Tokyo Revengers

Tokyo Revengers è basato sul manga di Ken Wakui, serializzato sul Weekly Shonen Magazine da marzo 2017 a novembre 2022. In Italia è stato pubblicato da Edizioni BD sotto l’etichetta J-Pop dal 3 febbraio 2021 al 29 novembre 2023.

Tokyo Revengers segue la storia di Takemichi Hanagaki, un disoccupato di 26 anni la cui unica ragazza, avuta alle scuole medie, è recentemente morta. Takemichi finisce sulle rotaie della metropolitana e poco prima di essere investito si ritrova catapultato indietro nel tempo, a prima della morte di Hinata. Lo scopo dell’esistenza di Takemichi diventa così proteggere la ragazza, pur sapendo che ciò risulterà particolarmente difficile: la ragazza era stata infatti uccisa in seguito ad una rappresaglia da alcuni giovani criminali, e l’unico modo per impedire il fatto è diventare più “potente” di loro.