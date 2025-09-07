Tojima Wants to Be a Kamen Rider: l’anime debutta a ottobre

Segnate la data: sabato 4 ottobre farà il suo debutto Tojima Wants to Be a Kamen Rider, nuova serie anime tratta dall’opera originale di Yokusaru Shibata.

L’anime sarà diretto da Takahiro Ikezoe e prodotto da LIDENFILMS, con la trasmissione in simulcast su Crunchyroll. E come se non bastasse, anche la sigla promette energia pura: si intitola “Wanna be” ed è realizzata da TeddyLoid insieme a Shigeru Matsuzaki e TOPHAMHAT-KYO.

Ma di cosa parla questa serie così particolare? Il protagonista è Tojima Tanzaburo, un uomo sulla quarantina che ha sempre coltivato un sogno: diventare un Kamen Rider. Un sogno che, con l’avanzare degli anni, sembra ormai impossibile da realizzare.

Proprio quando è sul punto di rinunciare, però, si ritrova coinvolto in una rapina messa in atto da un gruppo chiamato “fake shocker”.

Da quel momento la sua vita prende una piega inaspettata, attirando l’attenzione del pubblico e, forse, offrendogli una seconda possibilità di avvicinarsi al suo desiderio infantile.

A colpire non è solo la trama, ma anche il tono della serie: una miscela di commedia, azione e riflessione sulla possibilità di inseguire i propri sogni anche quando sembra troppo tardi. Tojima è un personaggio che molti spettatori potrebbero sentire vicino, perché parla di passione, nostalgia e resilienza.

Il progetto porta con sé anche un team creativo di tutto rispetto. Alla sceneggiatura c’è Toko Machida, mentre il design dei personaggi è affidato a Cindy H. Yamauchi. Le musiche, come detto, sono curate da TeddyLoid, artista conosciuto per le sue sonorità esplosive.

Con questi nomi coinvolti e una premessa narrativa così particolare, Tojima Wants to Be a Kamen Rider ha già incuriosito tantissimi fan.

Non resta che attendere il 4 ottobre per scoprire come la storia di Tojima riuscirà a intrecciare il fascino senza tempo dei Kamen Rider con la quotidianità di un uomo che non ha mai smesso di sognare.