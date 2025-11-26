Togashi parla delle lunghe pause di Hunter × Hunter: “la schiena non regge, ma non riesco a fermarmi”

Negli ultimi anni, le pause continue di Hunter × Hunter sono diventate per alcuni fonte di frustrazione, per altri motivo di preoccupazione: colui che è l’autore dietro a questo fenomeno, Yoshihiro Togashi, ha finalmente spiegato, con sincerità e contro la retorica, i motivi dietro quei lunghi arresti. Ogni capitolo è un atto di coraggio, un compromesso tra salute e passione.

In un post recentemente rilanciato dalla stampa online, Togashi ha ammesso che solo pensare a mettersi a disegnare gli provoca dolore alla schiena. Ma, dice, non può ignorare il peso delle aspettative dei fan: «mi sento in colpa, quindi provo a disegnare un capitolo, ma dopo quel sacrificio la mia schiena cede, e finisce che torno in pausa un altro anno».

Un circolo “masochista e procrastinato”, l’ha definito qualcuno: un ciclo che ha spinto tanti fan a chiedersi se mai si arriverà a un epilogo definitivo. E magari con ragione: anche se Togashi continua a tornare al lavoro, spesso sdraiato, per non aggravare il problema alla colonna, la sua produzione resta assolutamente intermittente.

Il creatore di YuYu Hakusho e Hunter × Hunter non lo nasconde: i problemi di salute sono seri, e ogni volta che prova a ricominciare sa che rischia di peggiorare. Ha raccontato di non riuscire quasi a sedersi regolarmente per anni, costretto a trovare posture alternative per continuare a disegnare.

Per chi ama la saga di Gon, Killua e amici, queste parole suonano dolorose, ma allo stesso tempo sincere. Non c’è retorica, non c’è sensazionalismo: solo la cruda realtà di un artista che ama la sua opera e cerca di onorarla come può. E che tra dolori, pause e attese, continua comunque a disegnare, un capitolo alla volta. Una resistenza silenziosa, che alimenta la speranza di poter leggere il finale un giorno, anche se dovesse richiedere ancora tempo.