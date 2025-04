To Your Eternity: data di uscita ufficiale della terza stagione

To Your Eternity tornerà finalmente con la terza stagione quest’anno, e l’anime ha confermato la finestra di uscita e quale sarà la piattaforma streaming che trasmetterà i nuovi episodi. L’adattamento anime del manga To Your Eternity di Yoshitoki Oima ha debuttato nel 2021, affermandosi rapidamente tra i fan grazie alla sua unicità. La prima stagione ha avuto un impatto così grande che ha portato rapidamente a una seconda stagione, e a sua volta, quest’ultima è stata un tale successo che è stato rapidamente confermato che una terza era in lavorazione.

La terza stagione di To Your Eternity era stata annunciata per la prima volta nel 2023, ma da allora non si è saputo molto. Fortunatamente, tutto è cambiato questa primavera, con l’anime che ha fornito uno dei suoi più grandi aggiornamenti finora. La terza stagione di To Your Eternity ha ora confermato che i nuovi episodi debutteranno a ottobre, come parte del programma anime dell’autunno 2025, più avanti quest’anno. Per celebrare questa nuova conferma, To Your Eternity ha pubblicato un nuovo poster per la terza stagione che potete vedere qui sotto.

La terza stagione di To Your Eternity debutterà a ottobre, come parte del programma anime dell’autunno 2025. Una data di uscita concreta non è ancora stata confermata al momento della pubblicazione, ma Crunchyroll ha annunciato che trasmetterà in streaming la nuova stagione insieme alla sua première in Giappone questo autunno per i fan di altri territori. Sfortunatamente, ci sono ancora molti dubbi su cosa aspettarsi dalla produzione della nuova stagione, considerando che ci sono stati anche alcuni grandi cambiamenti dietro le quinte tra la prima e la seconda stagione.

La stagione di debutto dell’anime in questione ha visto Masahiko Murata alla regia per lo studio Brain’s Base, ma la seconda stagione ha visto invece Kiyoko Sayama alla regia per Studio Drive. Mentre molti altri membri dello staff sono rimasti dalla prima stagione alla seconda, ci sono stati abbastanza cambiamenti dietro le quinte da far sì che i fan notassero alcuni cambiamenti nella seconda stagione rispetto alla prima. Al momento della pubblicazione di questa notizia, non essendoci ancora staff o cast confermati per la terza stagione di To Your Eternity, potrebbero esserci ancora più cambiamenti in arrivo per il franchise anime.

To Your Eternity è una serie anime piuttosto unica, in quanto ogni arco narrativo introduce una nuova ondata di personaggi e potenzialmente anche una nuova linea temporale, con il protagonista che si trasforma da una sfera misteriosa nell’essere conosciuto come Fushi. È una serie che mette in mostra le piccole tragedie della vita, ed è quindi stata un’ottima vetrina per ciò che rende gli anime così speciali. È il momento perfetto per mettersi al passo con le prime due stagioni visibili in streaming su Crunchyroll.