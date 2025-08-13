Thunderbolts*: il film corale Marvel in home video

La Fase 5 del Marvel Cinematic Universe si completa in home video con Thunderbolts* di Jake Schreier. Il film è disponibile in DVD, Blu-Ray, 4K (BD 4K + BD HD) e Limited Edition Steelbook 4K (BD 4K + BD HD), con imperdibili contenuti extra come gag reel, scene eliminate e il commento audio del regista.

Trentaseiesimo film del MCU, la pellicola vede tornare protagonisti star di titoli passati. Dopo la morte di Natasha Romanoff, Yelena Belova fatica a trovare un nuovo scopo. Quando Valentina Allegra de Fontaine le offre una missione segreta, Yelena si ritrova a guidare una squadra di antieroi e ex villain—tra cui Bucky Barnes, Red Guardian, U.S. Agent, Taskmaster e Ghost.

Incaricati di affrontare una minaccia che il governo non può gestire ufficialmente, i Thunderbolts devono imparare a fidarsi l’uno dell’altro mentre navigano tra doppi giochi, vecchi rancori e una verità che potrebbe distruggerli. Ma sono davvero eroi… o solo pedine in un gioco più grande?

Thunderbolts*, le curiosità sul film in home video

L’asterisco nel titolo si rifà al poster giapponese in cui la postilla sotto recitava “Gli Avengers non erano disponibili”. Che è quello che accade nel film finché Valentina non li vuole far diventare i Nuovi Vendicatori.

Da Black Widow Florence Pugh e David Harbour sono di nuovo Yelena Belova (ora sicaria su commissione) e Alexei Shostakov (ora autista di limousine), padre adottivo di lei e Natasha. Torna anche la villain Antonia Dreykov / Taskmaster (Olga Kurylenko).

Da The Falcon and the Winter Soldier tornano Wyatt Russell alias John Walker / U.S. Agent. Julia Louis-Dreyfus che è la terribile voltagabbana Valentina Allegra de Fontaine, che sta affrontando un impeachment per attività illegali da lei compiute in quanto direttrice della CIA. Sebastian Stan che è Bucky Barnes ex Soldato d’Inverno, ora membro del Congresso.

Torna anche Ava Starr / Ghost (Hannah John-Kamen), già vista in Ant-Man and the Wasp a formare questo improbabile gruppo di anti-eroi.

Semplice l’edizione home video blu-ray – un amaray in plastica – di Thunderbolts* di Jake Schreier. Buono il comparto audio/video, interessanti i contenuti extra e la card da collezione contenuta nella confezione.

