The Fragrant Flower Blooms with Dignity potrebbe avviarsi verso la conclusione

Nelle ultime ore, i fan di The Fragrant Flower Blooms with Dignity si sono ritrovati a fare i conti con una notizia che fa riflettere e, inevitabilmente, stringe un po’ lo stomaco. Mikami Saka, autrice del manga, ha condiviso un lungo messaggio personale in cui racconta il suo ultimo anno e lascia intendere che la storia potrebbe avviarsi verso la conclusione nel giro di circa due anni. Non si tratta di un annuncio ufficiale con una data precisa, ma di una riflessione sincera, nata parlando sempre più spesso con il suo editor e guardando allo stato attuale della trama.

Nel suo post, Saka ringrazia prima di tutto i lettori che l’hanno sostenuta, spiegando quanto il 2025 sia stato un anno speciale per lei. L’arrivo dell’anime ha permesso a tantissime nuove persone di scoprire Kaoru Hana, e l’autrice racconta con grande emozione il momento della festa dedicata alla serie, quando si è trovata davanti a una folla enorme e l’emozione le ha fatto letteralmente tremare le gambe. Un ricordo che descrive come uno dei più preziosi della sua vita.

Non manca però una parte più intima e onesta. Saka ammette che il successo improvviso ha portato con sé anche momenti di smarrimento, con un ambiente che cambiava molto più velocemente di quanto riuscisse a seguire. Oggi, però, racconta di aver trovato un nuovo equilibrio e di voler continuare a disegnare storie capaci di far stare bene chi le legge, senza perdere di vista ciò che conta davvero per lei.

Parlando del futuro della serie, l’autrice spiega che molti dei nodi narrativi principali sono ormai chiari e che, proprio per questo, sta iniziando a immaginare una conclusione entro un paio d’anni. Allo stesso tempo, lo dice con il sorriso: sa di avere la tendenza ad allungare le storie più del previsto, quindi tutto potrebbe ancora cambiare.

Una cosa, però, è certa. Mikami Saka promette di dare il massimo fino all’ultimo capitolo, con l’obiettivo di non avere rimpianti e di lasciare ai lettori una storia che valga davvero la pena di essere ricordata. E chiede, come sempre, di continuare a sostenere The Fragrant Flower Blooms with Dignity fino alla fine.