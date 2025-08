THE END: 2099! L’ultima battaglia del futuro… e il debutto di Spider-Man 3099!

Nel corso del San Diego Comic-Con, Marvel Comics ha svelato al mondo l’annuncio di THE END: 2099, una miniserie in cinque parti che chiude il ciclo delle storie ambientate nella timeline distopica più amata dai fan… ma apre anche la porta a un futuro ancora più remoto con l’ingresso di Spider-Man 3099!

Preparate i cronometri, ricaricate i lanciaragnatele e spolverate i chip cerebrali: il futuro dell’Universo Marvel sta per toccare la sua fine, e lo farà alla maniera più spettacolare possibile!

Il canto del cigno di 2099 (e la minaccia di Abyssus)

A firmare questa saga finale troviamo il team che ha già regalato emozioni ai lettori del 2099: Steve Orlando ai testi e Ibraim Roberson ai disegni, con cover d’impatto firmate da David Marquez e variant accattivanti di Derrick Chew e Paulo Siqueira. L’uscita negli USA è fissata per il 3 dicembre 2025, con un sottotitolo che dice tutto: Il mondo di domani della Marvel affronta i suoi ultimi giorni in una storia che segnerà un’era.

La premessa? Tutti i principali eroi e antieroi della linea 2099 – da Spider-Man 2099 (Miguel O’Hara) a Nova 2099 e Red Hulk 2099 – dovranno unire le forze per opporsi a una minaccia a dir poco cosmica: Abyssus, un terrificante incrocio tra Galactus e Knull, pronto a divorare ogni cosa come “Divoratore in Nero”.

Non bastasse, il subdolo Mephisto alza la posta della partita trasformando l’imminente apocalisse in una guerra segreta di campioni: i vendicatori del 2099 dovranno vedersela non solo con mostruosità inedite, ma con avversari strappati da alcune delle timeline Marvel più iconiche! Nomi? Wolverine, Ciclope e Marvel Girl dall’Era di Apocalisse, Scarlet Witch da House of M, e molti altri volti amati dai fan che daranno vita a uno scontro “universo contro universo” al cardiopalma.

Spider-Man 3099: il ragno d’oro che guarda avanti mille anni

Ma la vera bomba fumettistica è il debutto di Spider-Man 3099, una nuova incarnazione dell’eroe che, stando alle dichiarazioni dello sceneggiatore, rappresenterà non solo un nuovo inizio, ma addirittura il prototipo dell’eroe nell’anno 3099 – un vero e proprio “eroe chiave”, che non ha mai incontrato altri Spider-men prima d’ora… ma che si ritroverà faccia a faccia con Miguel O’Hara, in una dinamica destinata a scuotere la ragnatela del Multiverso!

Il design del nuovo Uomo Ragno del futuro sfoggia un look dorato, misterioso e “magnetico” (nessuna anticipazione ancora sull’identità segreta, come da tradizione Marvel!), e promette di portare nuova linfa e nuove regole al già complicatissimo panorama del Multiverso Marvel.

The End: 2099, un futuro che finisce… o che (ri)comincia?

Con tutte le timeline del 2099 che si uniscono in un “Universo 2099” unificato, la minaccia di Abyssus e una sfilza di vecchie glorie e novità dal Multiverso, THE END: 2099 si annuncia come una vera e propria celebrazione delle storie di frontiera Marvel. Ma, come la tradizione del marchio insegna, ogni fine è solo un nuovo inizio. E il ragno del 3099 sembra pronto per tessere la tela del futuro… oltre il futuro!

Sarà davvero la fine del futuro… o solo il preludio al prossimo grande ciclo?