The Dangers in My Heart – Il film arriva nei cinema italiani con Yamato Video

Yamato Video ha annunciato che porterà il film della serie anime nei cinema italiani. L’annuncio è arrivato direttamente dal palco di Lucca Comics & Games 2025, scatenando l’entusiasmo del pubblico presente. Anche se la data d’uscita ufficiale non è ancora stata comunicata, dal video promozionale diffuso da Yamato si fa riferimento a febbraio 2026, non è ancora chiaro se si tratti della data di debutto internazionale o di quella italiana.

Il film, prodotto dallo studio Shin-Ei Animation, non sarà solo un semplice riassunto della serie: conterrà scene rieditate, nuovi dettagli narrativi e sequenze inedite che amplieranno il racconto dell’anime. Un’occasione perfetta per chi vuole rivivere la storia di Kyotaro e Anna, ma anche per chi non ha ancora avuto modo di scoprire questo piccolo gioiello romantico e introspettivo che ha conquistato critica e pubblico.

The Dangers in My Heart, nato come manga di Norio Sakurai, racconta l’improbabile relazione tra un ragazzo introverso e una popolare compagna di classe, mescolando ironia, dolcezza e momenti di pura crescita emotiva. La serie anime ha ricevuto un enorme successo grazie alla sua delicatezza nel rappresentare i sentimenti adolescenziali e alla qualità dell’animazione, curata nei minimi dettagli.

Yamato Video, che negli ultimi anni ha riportato al cinema e sulle piattaforme streaming diversi titoli amatissimi, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per gli appassionati italiani. E questa nuova uscita promette di far battere il cuore a chi ha seguito la serie e a chi vorrà scoprirla per la prima volta sul grande schermo.

Il conto alla rovescia è iniziato: The Dangers in My Heart – Il film si prepara a emozionare ancora, stavolta con tutta la magia del cinema. Un’occasione perfetta per rivivere i momenti più intensi della serie, riscoprire la dolcezza dei suoi protagonisti e lasciarsi sorprendere da quelle nuove scene che promettono di toccare il cuore anche di chi conosce già la loro storia.