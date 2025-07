The Beginning After the End sta per finire: mancano solo quattro capitoli al gran finale

The Beginning After the End sta per arrivare al capolinea. Una delle webnovel fantasy più amate degli ultimi anni si concluderà con il capitolo 529. A darne conferma è stato proprio l’autore, TurtleMe, che ha annunciato che mancano soltanto quattro capitoli alla fine di questo lungo viaggio che ha accompagnato migliaia di lettori nel tempo.

Una storia che ha accompagnato milioni di lettori

La novel ha avuto un impatto enorme sulla scena fantasy, conquistando lettori da tutto il mondo grazie a una trama intensa, personaggi ben scritti e un mondo ricco di magia e conflitti. Il viaggio di Arthur Leywin, da re reincarnato a guerriero costretto a superare perdite, guerre e scelte difficili, ha lasciato un segno profondo in chi lo ha seguito fin dal primo capitolo.

Un finale annunciato con chiarezza

TurtleMe ha comunicato la notizia con calma e gratitudine, specificando che la storia si concluderà esattamente al capitolo 529. È raro che un autore dia una data così precisa per la fine di una serie, e questo ha permesso ai fan di prepararsi emotivamente al momento dell’addio. I prossimi quattro capitoli avranno quindi un peso particolare, caricati di aspettative e significati.

La novel in Italia

Anche in Italia The Beginning After The End si è guadagnato un posto speciale nel cuore dei fan del fantasy. La serie è pubblicata da De Agostini Libri, che dal novembre 2024 sta portando i volumi in italiano.

Il futuro dell’autore

Anche se The Beginning After the End si avvicina al suo epilogo, TurtleMe ha lasciato intendere che il suo percorso da scrittore non finisce qui. Non ha ancora rivelato dettagli sui suoi progetti futuri, ma è probabile che non ci farà attendere troppo per scoprire cosa ha in serbo dopo questo lungo viaggio.

Un addio difficile ma meritato

Con la fine ormai vicina, è il momento per i lettori di accompagnare Arthur fino all’ultima pagina. Dopo un lungo cammino fatto di sfide, svolte inaspettate e momenti di trasformazione, il sipario sta per calare su una delle webnovel più amate degli ultimi tempi.