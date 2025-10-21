The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You: arriva la Stagione 3 nel 2026

Rentaro Aijo e le sue cento fidanzate stanno per tornare. È ufficiale: The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You avrà una terza stagione, in arrivo nel 2026. Insieme all’annuncio sono usciti anche un tesare visual e un video speciale dedicato alla produzione, giusto per scaldare subito l’attesa dei fan.

Alla regia ci sarà di nuovo Hikaru Sato, affiancato dallo studio Bibury Animation, che ha già curato le prime due stagioni. Sono stati anche presentati due nuovi personaggi che faranno il loro ingresso nella serie: Chiyo Iin e Nadi. Insomma, il mondo di Rentaro continua ad allargarsi, e gestire cento fidanzate non sembra destinato a diventare più facile.

Per chi non lo conoscesse, The 100 Girlfriends nasce dal manga di Rikito Nakamura e Yukiko Nozawa e racconta la storia di Rentaro, un ragazzo sfortunato in amore che viene rifiutato cento volte di fila. Disperato, si rivolge a un tempio sperando in un po’ di fortuna, ma il Dio dell’Amore decide di esagerare: gli promette che incontrerà cento persone destinate a innamorarsi di lui. Il problema? Se non ricambierà ognuna di loro, moriranno. Da lì parte una commedia romantica piena di situazioni assurde, gag continue e momenti teneri che hanno conquistato il pubblico.

In Italia, il manga è pubblicato da J-POP Manga, che ha portato l’opera anche da noi con un’ottima edizione. Volume dopo volume, la serie ha raccolto un seguito sempre più grande, soprattutto grazie al suo umorismo irriverente e ai personaggi eccentrici. Per molti lettori italiani, è diventato uno di quei titoli “leggeri ma irresistibili”, perfetti per staccare la mente e farsi una risata tra un capitolo e l’altro.

L’anime, disponibile su Crunchyroll, è diventato una piccola perla per chi ama le storie leggere, buffe e un po’ fuori di testa. Con la nuova stagione in arrivo, i fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà dopo e come Rentaro riuscirà a gestire un harem sempre più affollato. Una cosa è sicura: anche nel 2026 ci sarà tanto amore, tanta follia e tantissime risate.