Stranger Things a Lucca Comics & Games 2025: un evento speciale per l’ultima stagione

A Lucca Comics & Games 2025 si respira già aria di Sottosopra: Stranger Things infatti sarà protagonista assoluto con un evento pensato per salutare al meglio l’arrivo della quinta e ultima stagione.

In Piazza San Michele ci sarà il fulcro di tutto: un padiglione a tema e uno store dove potremo trovare la collezione esclusiva Stranger Things Lucca 2025.

Una chicca pensata apposta per chi vuole portarsi a casa un pezzo di questa esperienza.

Il vero momento clou sarà il 31 ottobre: a Lucca arriveranno Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, cioè Mike, Dustin, Lucas e Will.

E con loro ci saranno pure i fratelli Duffer, i creatori della serie. Sarà un Halloween pazzesco, un’occasione per vedere dal vivo i protagonisti e respirare per un giorno l’atmosfera di Stranger Things.

La quinta stagione sarà l’ultima e chiuderà un viaggio che ci ha fatto compagnia per quasi dieci anni, tra nostalgia anni ’80, misteri e amicizie che resteranno nel cuore di tantissimi fan.

Netflix ha svelato la programmazione ufficiale: il Volume 1 arriverà il 27 novembre, seguito dal Volume 2 in uscita il 26 dicembre, fino ad arrivare al gran finale previsto per il 1° gennaio 2026.

Tre appuntamenti che segneranno la conclusione definitiva di una delle serie più amate degli ultimi anni.

La presenza di Stranger Things a Lucca non è solo una celebrazione della serie, ma anche un grande ringraziamento a tutti i fan che l’hanno seguita dal primo episodio, trasformandola in un vero e proprio fenomeno generazionale.

Un ultimo saluto speciale prima di chiudere il cerchio. E le sorprese non finiranno qui: sono attese altre iniziative ed eventi che renderanno la città toscana il cuore pulsante dell’universo di Hawkins per tutta la durata del festival.

Prepariamoci quindi a vivere Lucca “sottosopra”: l’ultima avventura di Stranger Things è ormai dietro l’angolo, e il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato.