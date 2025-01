Storm: per i 50 anni Tempesta festeggia con gli Dei del Tuono

Thor e non solo ospiti del personaggio Marvel maggiormente in ascesa

In uscita negli Stati Uniti ad Aprile, STORM #7 celebrerà i 50 anni dalla creazione del personaggio di Tempesta (sulle pagine dello storico GIANT-SIZE X-MEN #1) mettendo in scena la tanto anticipata ascesa di Ororo Munroe al ruolo di dea.

Raggiunti i 50 anni di vita editoriale, Storm sta vivendo probabilmente il periodo più intenso della sua carriera: protagonista della sua serie regolare, membro degli Avengers e portabandiera della Marvel per il Black History Month con lo speciale STORM: LIFEDREAM. Ororo Munroe è uno dei mutanti più potenti del pianeta, e non solo è una dei membri più prominenti degli X-Men e ambasciatrice dei mutanti, ex regina del Wakanda, leader dei Morlock, reggente di Arakko (Marte) e rappresentante del Sistema Solare nel Consiglio Galattico, ma nelle sue vene scorre la magia della sue antenate Ashoke e Ayesha, in una linea di sangue che risale fino allo stesso Agamotto.

Un personaggio che ha la statura per affrontare il Dottor Destino, autoproclamatosi imperatore del mondo, da pari a pari, sia sul campo di battaglia che su quello della diplomazia, come dimostrato dalla preview di STORM #5.

Il prossimo numero dell’acclamata serie regolare di Murewa Ayodele e Lucas Werneck segnerà una pietra miliare per Storm riunendo GLI DEI DEL TUONO! Gli elementi si scateneranno mentre le abilità divine di Storm saranno messe alla prova in una battaglia mozzafiato. Il numero sarà disegnato dall’artista ospite Luciano Vecchio, che ha usato il suo talento di livello Omega per creare nuovi design degni di queste leggendarie divinità.

SERPENTI, SALAMANDRE E DEI DELLA TEMPESTA – I 50 ANNI DI STORM

Cinquant’anni fa, Ororo Munroe fece il suo debutto in GIANT SIZE X-MEN (1975) #1, entrando di prepotenza nei nostri cuori! E se all’epoca l’incontro con il Professor X la spinse ad abbandonare i panni di dea della pioggia che ricopriva per la sua tribù, oggi ascenderà davvero alla divinità. In questo giorno infatti, nella sua serie personale, ospiterà un mix di debutti, reinvenzioni e apparizioni di CINQUE leggendari dei del tuono: THOR, CHAAC, SANGO, MAMARAGAN e SUSANOO! Ma prima, una missione in Brasile va terribilmente male. Quanto può resistere ancora la nostra eroina?