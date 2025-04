Star Wars: Vision volume 3 sarà disponible da ottobre

Finalmente Star Wars Visions, la terza stagione, è stata annunciata da Disney+, come vediamo su Twitter . La serie antologica che fonde la “Galassia lontana lontana” con l’estetica e la profondità degli anime fa capolino, confermando la sua uscita sulla nota piattaforma streaming a partire dal 29 ottobre del 2025. Questa terza stagione conterrà nuovi cortometraggi originali, oltre a dei sequel tanto attesi di alcuni episodi della prima stagione.

Il progetto continuerà poi, a coinvolgere celebri studi giapponesi come TRIGGER, Production I.G., WIT Studio e Kamikaze Douga, insieme ad altri nomi di rilievo come David Production e Polygon Pictures. Nei sequel confermati, spiccano The Duel: Payback, The Lost Ones (seguito di Village Bride) e The Ninth Jedi: Child of Hope, che fungerà da trampolino di lancio per un nuovo spin-off.

Tale futuro spin-off, intitolato Star Wars: Vision Presents – The Ninth Jedi, segna un importante passo avanti per il franchise anime. A capo del progetto torna Kenji Kamiyama, regista originale del corto, che si occuperò anche della supervisione della sceneggiatura. Al momento non sappiamo ancora la data d’uscita prevista, ma al momento questa miniserie ha un’uscita ipotetica e generale fissata per il 2026.

Star Wars Visions 3 torna ad ottobre e dà inizio a nuove avventure

Il ritorno di questa produzione rappresenta non solo un’occasione per sperimentare stili e visioni tutte diverse dell’Universo disegnato da George Lucas, ma offre anche l’opportunità di dare spazio a storie che sfuggono alla continuità canonica, con una libertà unica e creativa senza precedenti.

La nuova stagione si preannuncia dunque come un vero e proprio evento per i fan della saga e per gli appassionati di animazione nipponica. Dopo il successo delle prime due parti, senza dubbio questa è molto attesa dai fan, visti i grandi studi di animazione che creeranno questi mondi fantastici partoriti da George Lucas, uno dei più grandi registi viventi.