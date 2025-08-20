News Manga

Novembre con Star Comics: tra fantasy, horror e storie che fanno riflettere

Eleonora Masala 20/08/2025

Novembre si avvicina, e con lui anche una nuova ondata di uscite firmate Edizioni Star Comics, pronte a tenere compagnia agli appassionati durante le giornate più fredde. Tra ritorni attesi e nuove storie tutte da scoprire, ce n’è davvero per tutti i gusti.

A fare da apripista c’è Magic Knight Rayearth 2 – CLAMP Premium Collection – Box, che porta in Italia la seconda parte della celebre saga firmata dal famoso gruppo di autrici giapponesi. Questa edizione non si limita a riproporre la storia, ma la arricchisce con una nuova veste grafica: le copertine sono state ridisegnate appositamente dalle CLAMP, rendendo il box un vero oggetto da collezione per i fan di lunga data e un’ottima occasione per chi vuole avvicinarsi a questa avventura fantasy.

Per chi invece preferisce atmosfere cupe e inquietanti, arriva Asyl, una mini-serie horror che promette di far venire i brividi. La trama, avvolta nel mistero, è pensata per mantenere alta la tensione fino all’ultima pagina. Un titolo ideale per chi ama storie in grado di mescolare paura e curiosità, spingendo il lettore a chiedersi cosa si nasconda dietro ogni svolta.

Infine, un’opera intensa e drammatica: Ines. All’apparenza, i protagonisti formano una coppia come tante, ma la verità è ben diversa. Quando le porte di casa si chiudono, la vita di Ines diventa un incubo fatto di violenze e sopraffazioni. È una storia che affronta senza filtri temi difficili e dolorosi, mostrando il lato più buio delle relazioni e facendo pensare a quanto sia complicato, ma vitale, trovare il coraggio per spezzare quel ciclo.

Anche questo mese, Star Comics conferma la sua voglia di offrire al pubblico mondi e atmosfere diversissimi tra loro: dal fantasy ricco di avventure, al brivido dell’horror, fino a racconti che lasciano un segno profondo. Che cerchiate evasione, adrenalina o emozioni forti, le novità di novembre hanno qualcosa da dare a ognuno.

