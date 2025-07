Star Comics: tutte le novità di ottobre tra manga e comics

Il mese di ottobre sarà bello pieno per chi segue Star Comics: l’editore ha in arrivo una manciata di novità che mescolano manga e fumetti occidentali. Tra recuperi richiesti e debutti attesi, la lista copre gusti diversi, lettori storici, curiosi dell’ultima ora e chi vuole provare qualcosa fuori dal solito giro.

Manga Bomber New Edition

Un ritorno attesissimo: Manga Bomber torna in una nuova edizione, pensata per tutti coloro che vogliono sbirciare dietro le quinte del mondo dei mangaka. Questo volume cult racconta con ironia e realismo il lavoro dietro le pagine di un manga, offrendo uno sguardo privilegiato per chi sogna di diventare autore o semplicemente vuole conoscere i retroscena dell’industria.

Astro Royale: il nuovo titolo di Ken Wakui

Dall’autore di Tokyo Revengers arriva Astro Royale, serie tutta nuova che punta su ritmo alto e colpi di scena. Ken Wakui torna con un progetto che i fan stanno già tenendo d’occhio: dopo il boom mondiale della sua opera precedente, c’è curiosità di vedere dove andrà a parare questa volta e se saprà accendere di nuovo la stessa energia.

Wolf Pack e Blasfamous Omnibus

Per gli appassionati di Boys’ Love, Wolf Pack di Billy Balibally, già conosciuta per Fangs, promette una storia intensa e ricca di emozioni. In contemporanea, arriva Blasfamous Omnibus, la raccolta completa di una serie amatissima, ora disponibile in un unico volume per non perdersi neanche un capitolo.

Comics d’autore: Hellboy e Jamie McKelvie

Sul fronte occidentale, spazio a Hellboy & B.P.R.D., una nuova edizione delle avventure del celebre personaggio creato da Mike Mignola, vero pilastro del fumetto internazionale. Non manca One for Sorrow, il nuovo progetto creator-owned di Jamie McKelvie, pronto a conquistare i lettori con il suo stile unico.

Un ottobre da segnare sul calendario

Con proposte che spaziano dai manga più attesi ai comics di culto, Star Comics offre un catalogo capace di soddisfare ogni tipo di lettore.