Astro Royale: Battaglie, poteri e stelle per Star Comics

Durante la prima giornata del Comicon Napoli 2025, tenutasi il 1° maggio, Edizioni Star Comics ha sorpreso i fan annunciando l’arrivo in Italia del manga Astro Royale di Ken Wakui, una serie che promette di catturare l’attenzione degli amanti degli shonen a tema battaglia con un mix esplosivo di azione, strategia e poteri soprannaturali.

Astro Royale si distingue per il suo concept originale: un torneo cosmico in cui individui scelti si scontrano per ottenere un potere assoluto, con regole misteriose e sfide sempre più complesse. Il manga è stato accolto inizialmente con entusiasmo in Giappone, grazie anche al suo stile dinamico e al ritmo narrativo serrato.

Nonostante la cancellazione in Giappone, il manga si prepara a conquistare i lettori italiani

Nonostante la serie sia stata cancellata prematuramente in Giappone, Astro Royale ha lasciato il segno per il suo concept originale e il ritmo serrato della narrazione. Edizioni Star Comics ha scelto di proporla comunque al pubblico italiano, credendo nel valore dell’opera e nel suo potenziale narrativo.

Il primo volume sarà pubblicato in autunno 2025 e sarà disponibile sia in edizione regular che in una variant cover esclusiva per il Comicon, pensata come oggetto da collezione per i fan. La casa editrice ha inoltre annunciato la presenza dell’autore al Comicon, con sessioni di autografi e panel dedicati, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino la genesi e il significato dell’opera.

Una scommessa editoriale

Con Astro Royale, Star Comics conferma ancora una volta la sua volontà di offrire titoli diversificati, anche quelli meno noti, dando spazio a opere che, pur non essendo concluse, meritano attenzione per le idee innovative e l’impatto visivo. Una scelta audace, che potrà conquistare chi cerca storie fuori dagli schemi.