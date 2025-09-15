Star Comics annuncia nuovi aumenti per i manga: cosa cambia per i lettori

Se siete appassionati di manga e seguite le uscite di Star Comics, tenetevi pronti: a partire da marzo ci saranno dei rincari sui nuovi volumi, mentre da ottobre toccherà anche alle ristampe.

La casa editrice ha spiegato che questi aumenti si rendono necessari non solo a causa del rincaro delle materie prime, ma anche per l’instabilità generata da eventi internazionali che influenzano i costi di produzione e distribuzione.

In particolare, già da ottobre i volumi 13 e 14 di Gachiakuta subiranno un incremento di prezzo, passando da 5,20 € a 5,90 €.

Si tratta di un cambiamento che, pur piccolo, potrebbe influire sulle abitudini di acquisto di chi segue la serie con costanza.

Per i collezionisti, quindi, è il momento giusto per valutare se completare la propria collezione prima che i nuovi prezzi entrino in vigore.

Star Comics ha sottolineato come l’aumento sia una misura inevitabile in un periodo in cui i costi di carta, stampa e trasporto continuano a crescere.

La casa editrice punta comunque a garantire la continuità delle pubblicazioni e la qualità dei propri volumi, assicurando ai lettori che gli investimenti aggiuntivi saranno riflessi in un prodotto curato sotto tutti i punti di vista, dalle copertine alla stampa interna.

Nonostante i rincari, la passione dei fan per i manga non sembra diminuire.

Serie come Gachiakuta continuano a registrare grande interesse e vendite solide, dimostrando quanto l’editoria giapponese, anche in Italia, sia un punto di riferimento per lettori di tutte le età.

L’aumento dei prezzi può essere visto quindi come un piccolo aggiustamento necessario per affrontare un contesto economico complesso, senza compromettere l’esperienza di lettura e la disponibilità dei titoli preferiti.

In sostanza, marzo e ottobre saranno mesi di cambiamenti per chi segue Star Comics, con prezzi leggermente più alti ma con la promessa di mantenere la qualità e l’attenzione che da sempre caratterizzano i loro manga.