Magic Knight Rayearth torna in Italia con la CLAMP Premium Collection di Star Comics

Per chi ama le CLAMP e i grandi classici degli anni ’90 c’è una notizia che sa di ritorno atteso: Magic Knight Rayearth sarà pubblicato di nuovo in Italia grazie a Star Comics, questa volta in una veste tutta nuova. L’editore ha infatti annunciato l’arrivo della CLAMP Premium Collection, un’edizione pensata per valorizzare al massimo l’opera.

Il primo cofanetto, in uscita il 26 agosto in fumetteria, libreria e store online, raccoglierà i tre volumi della serie originale. Ogni volume avrà una copertina nuova, disegnata direttamente dalle CLAMP, con dettagli in oro che lo rendono più elegante e particolare. Non è una normale ristampa, ma un’edizione pensata per i collezionisti e per chi magari vuole leggere il manga per la prima volta in una versione speciale e curata.

E non è tutto. Star Comics ha confermato che in autunno arriverà anche la seconda serie di Magic Knight Rayearth, sempre composta da tre volumi e anch’essa raccolta in un cofanetto. Più avanti i volumi verranno messi in vendita anche da soli. Così chi non vuole comprare il box intero potrà comunque leggere la serie.

La storia parla di Hikaru, Umi e Fuu. Durante una gita di scuola finiscono in un altro mondo e lì scoprono di dover diventare cavalieri magici per proteggere la principessa Emeraude. Dentro ci sono avventura, amicizia e tanta magia. È un manga che ha fatto sognare tanti lettori e ancora oggi è tra i più amati delle CLAMP.

Chi lo ha letto negli anni ’90 lo ritroverà in una versione nuova e curata. Chi invece non lo conosce potrà scoprire una storia che ha lasciato il segno e che fa parte della storia del fumetto giapponese. L’arrivo della Premium Collection è anche l’occasione per riportare sotto i riflettori un titolo che ha influenzato molte opere successive e che ha contribuito a far conoscere le CLAMP anche fuori dal Giappone.