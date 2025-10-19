Spy x Family: Tatsuya Endo parla della pausa del manga

Spy x Family è tornato sul piccolo schermo con la terza stagione della serie televisiva e gli ultimi episodi hanno svelato tragica storia di Loid. Finalmente i fan hanno potuto approfondire l’infanzia da orfano di guerra del protagonista e il brutale percorso che ha intrapreso per diventare un soldato e poi la più grande spia di Westalis. Per quanto riguarda l’Operazione Strix, questa vedrà qualche progresso, ma Loid è ancora lontano da Donovan Desmond. Al momento la serie televisiva sta ancora plasmando la storia, mentre il manga è ovviamente più avanti dato che ha persino rivelato i misteriosi poteri di Donovan Desmond.

Il manga ha anche anticipato il tragico passato di Anya con sua madre, che potrebbe essere morta prima del trasferimento di Anya in un orfanotrofio. Il manga ha una cadenza quindicinale e i fan spesso si tengono aggiornati su cosa succede nella storia. Dopo la delusione iniziale, Tatsuya Endo è tornato sui social media dopo quasi una settimana e ha aggiornato i fan sulla programmazione del manga, scusandosi per l’improvvisa pausa.

Sul suo account ufficiale di X, il mangaka ha condiviso il seguente messaggio insieme a un’immagine di Franky, esausto per il troppo lavoro: “Non è stato menzionato nell’aggiornamento di questa settimana, ma il prossimo aggiornamento è previsto per il 10 novembre. Ci scusiamo per la pausa negli aggiornamenti. Questo potrebbe non compensare, ma abbiamo esteso la campagna di accesso gratuito a tutti gli episodi dell’anime fino al 26 novembre“.

Endo conclude il messaggio lanciando una notizia interessante, in quanto ci sarà un sondaggio sulla popolarità dei personaggi in cui si potrà votare una volta al giorno, e sembra che ci saranno nuove illustrazioni per i personaggi più popolari.

Dunque in base alle parole del mangaka, Spy x Family tornerà con il capitolo 124 il 9 novembre. Sebbene Endo non lo abbia specificato, la pausa è probabilmente dovuta ai suoi impegni, cosa piuttosto comune tra i mangaka. Spy x Family ha pubblicato il capitolo 123 in due parti e il 124 era previsto per il 12 ottobre, prima della pausa inaspettata del manga.

L’aggiornamento riguardava semplicemente una speciale immagine di Halloween per promuovere la nuova stagione dell’anime invece della pubblicazione di un nuovo capitolo. Tuttavia, la serie riprenderà il suo programma dopo il 9 novembre.