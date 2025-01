Spy X Family: il segreto di Donovan solleva domande sulle orgini di Anya

Il manga di Spy X Family ha svelato uno dei momenti più importanti della trama dell’arco in corso. La famiglia protagonista visita il Winter Sheep Festival a Berlint durante le vacanze di Anya dove, incuriositi dalla sala dei chiaroveggenti, Yor e Anya vi accedono solo per trovare Melinda lavorare come Fortune Tasker. Sta nascondendo la sua identità per evitare di causare problemi alla sua famiglia. Sebbene potrebbe non esserne consapevole, Melinda può fare previsioni accurate. Mentre il loro incontro va bene, non è difficile notare le lotte interne di Melinda. Anya legge la sua mente e capisce che la donna ama suo figlio, Damian, ma per qualche ragione, ha paura di Donovan Desmond.

C’è una sorta di muro in questa famiglia e Damian è probabilmente l’unico che non se ne accorge. Yor suggerisce a Melinda di visitare Loid al Berlint General Hospital. Nel capitolo 109 di Spy x Family, Loid incontra Melinda per la prima volta e cerca di estrarre informazioni da lei. Tuttavia, non avrebbe mai immaginato che avrebbe detto che suo marito è un alieno. Aggiunge anche altri dettagli su Donovan e su come i suoi sospetti legati al suo segreto mettano il villain della serie sullo stesso piano di Anya.

Melinda spiega che non ricorda quando le cose hanno iniziato a subire un cambiamento tra lei e Donovan, ma potrebbe risalire al periodo in cui nacque Demetrius o Damian. Donovan, da allora, è diventata una persona completamente diversa in quanto iniziava a tenersi a distanza da tutti coloro che lo circondavano.

Loid pensa persino che potrebbe avere la sindrome di identificazione errata, ma non nota alcun sintomo associato a quella condizione. Melinda sospetta che gli alieni abbiano portato il vero Donovan su un pianeta lontano. Tuttavia, il motivo dietro il suo sospetto è semplicemente la capacità di Donovan di leggere le menti delle persone. Anche il figlio maggiore, Demetrius, ha dei sospetti sul segreto di Donovan e lotta per mantenere la mente sempre chiara.

Al termine del capitolo, Loid torna a casa e Anya ascolta i suoi pensieri. È sorpresa che un’altra persona, in particolare il più grande obiettivo di Loid, possa avere lo stesso potere di lei. Quasi nulla si sa sulle origini di Anya. Dopo essere stata sperimentata e aver ottenuto la capacità di leggere le menti delle persone, è stata adottata più volte, ma tutti continuavano a riportarla all’orfanotrofio dove Donovan e Anya sono stati sperimentati nello stesso laboratorio.

Fonte – Comicbook