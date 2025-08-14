Spy X Family: serie anime su spionaggio e famiglia in home video

Per la prima volta vengono raccolti in un unico cofanetto i 25 episodi che compongono la prima stagione di Spy x Family lo scoppiettante anime tratto dal manga best-seller di Tatsuya Endo, realizzata da WIT STUDIO (Ranking of Kings, L’attacco dei Giganti, Great Pretender) e CloverWorks (My Dress- Up Darling, Bocchi the Rock!). Disponibile in Limited Edition 4 Blu-ray + 3 Cards e Booklet da Collezione grazie ad Anime Factory l’etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione giapponese.

Diretta da Kazuhiro Furuhashi, la serie anime mescola famiglia e spionaggio in un mix assolutamente irresistibile, tanto da essere stato trasposto anche in un film per il cinema.

La pace del mondo è in serio rischio e l’agente Twilight deve affrontare la più ardua missione della sua vita: fingere di essere un padre di famiglia. Recitando la parte del padre amorevole e del marito, deve infiltrarsi in una scuola per ricchi per avvicinarsi a un influente politico. Avrebbe la copertura perfetta, se non fosse che sua moglie è una letale assassina e i due non conoscono la vera identità dell’altro. Solo qualcuno sa chi siano realmente, la figlia che hanno adottato è una telepate!

Spy X Family: l’edizione home video

La Limited Edition di Spy X Family è perfetta per i fan. Il comparto audio/video è molto buono ed innalza la regia rocambolesca di Kazuhiro Furuhashi. Il cofanetto curato e robusto contiene gli episodi e tanti contenuti speciali, sia digitali che fisici. Dall’Opening all’Ending Textless, al Music Video “Breeze” e l’Anime MV “GOOD DAY” fino al PV. Dalle 3 Cards da Collezione al Book esclusivo con schede personaggi, interviste e gallery d’illustrazioni. La vera chicca? I giochi per l’estate tra cui il cruciverba spionistico. Tutto sarà come una missione da sventare e svelare.

SPECIFICHE TECNICHE

Numero Dischi: 4

Durata: 600 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps

Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano

