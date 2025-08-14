Speciali

Spy X Family: serie anime su spionaggio e famiglia in home video

Federico Vascotto 14/08/2025

article-post

Per la prima volta vengono raccolti in un unico cofanetto i 25 episodi che compongono la prima stagione di Spy x Family lo scoppiettante anime tratto dal manga best-seller di Tatsuya Endo, realizzata da WIT STUDIO (Ranking of Kings, L’attacco dei Giganti, Great Pretender) e CloverWorks (My Dress- Up Darling, Bocchi the Rock!). Disponibile in Limited Edition 4 Blu-ray + 3 Cards e Booklet da Collezione grazie ad Anime Factory l’etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione giapponese.

Diretta da Kazuhiro Furuhashi, la serie anime mescola famiglia e spionaggio in un mix assolutamente irresistibile, tanto da essere stato trasposto anche in un film per il cinema.

La pace del mondo è in serio rischio e l’agente Twilight deve affrontare la più ardua missione della sua vita: fingere di essere un padre di famiglia. Recitando la parte del padre amorevole e del marito, deve infiltrarsi in una scuola per ricchi per avvicinarsi a un influente politico. Avrebbe la copertura perfetta, se non fosse che sua moglie è una letale assassina e i due non conoscono la vera identità dell’altro. Solo qualcuno sa chi siano realmente, la figlia che hanno adottato è una telepate!

Spy X Family: l’edizione home video

La Limited Edition di Spy X Family è perfetta per i fan. Il comparto audio/video è molto buono ed innalza la regia rocambolesca di Kazuhiro Furuhashi. Il cofanetto curato e robusto contiene gli episodi e tanti contenuti speciali, sia digitali che fisici. Dall’Opening all’Ending Textless, al Music Video “Breeze” e l’Anime MV “GOOD DAY” fino al PV. Dalle 3 Cards da Collezione al Book esclusivo con schede personaggi, interviste e gallery d’illustrazioni. La vera chicca? I giochi per l’estate tra cui il cruciverba spionistico. Tutto sarà come una missione da sventare e svelare.

SPECIFICHE TECNICHE
Numero Dischi: 4
Durata: 600 minuti (Extra esclusi)
Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps
Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio
Lingue: Italiano, Giapponese
Sottotitoli: Italiano

Acquistate qui il cofanetto blu-ray
Con questo link acquisterai il prodotto che ti piace e aiuterai allo stesso tempo MangaForever
#adv

Di seguito l’Unboxing della Limited Edition:

Potrebbe interessarti anche

  • preview

    Mind Game: il film anime d’esordio di Masaaki Yuasa in home video

    Mind Game è il film che ha definito il concetto di anime underground. Scritto e diretto da Masaaki Yuasa (DEVILMAN crybaby) alla sua regia d’esordio, realizzato da STUDIO 4°C (Animatrix, MEMORIES) e pluripremiato nei principali festival internazionali, arriva in Italia direttamente in Limited Edition Blu-ray home video con Anime Factory etichetta di Plaion Pictures dedicata […]

    Federico Vascotto-Speciali

  • preview

    Lego Harry Potter: 5 curiosità sulla Capanna di Hagrid

    Tra i Set Lego da non perdere per gli appassionati di Harry Potter c’è sicuramente la Capanna di Hagrid. Ispirata ai romanzi di J.K. Rowling ma soprattutto ai film con il compianto Robbie Coltrane. Per l’occasione ecco 5 curiosità sulla Capanna di Rubeus Hagrid: 1. Il tetto. La capanna ha un tetto rimovibile e si […]

    Federico Vascotto-Speciali

  • preview

    I colori dell’anima: il film anime di Naoko Yamada in home video

    Presentato in anteprima al Festival di Annecy e in concorso al Locarno International Film Festival 2024, il nuovo film anime I colori dell’anima arriva in home video. Diretto da Naoko Yamada (La Forma della Voce, Liz e l’Uccellino Azzurro, K-On!), realizzato da Science SARU (DanDaDan!), il film ha le musiche di Kensuke Ushio (Devilman Crybaby). […]

    Federico Vascotto-RECENSIONI