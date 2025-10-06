Spy x Family: la terza stagione esplorerà il passato oscuro di Twilight

Spy x Family è finalmente tornato sul piccolo schermo con la terza stagione dopo due anni dalla fine della seconda.

Sarà composta da 13 episodi e racconteranno le nuove avventure della famosa famiglia fittizia, composta da Loid, Anya e Yor, creata da Loid Forger.

Di questo personaggio, i fan sanno che è una brillante spia coinvolta in una missione con l’obiettivo di avvicinarsi a Donovan Desmond per preservare la pace tra due nazioni rivali. Eppure, nonostante sia la figura centrale della serie, si sa molto poco su Loid.

Nelle prime due stagioni, la serie televisiva non ha offerto veri indizi sulle origini di Loid.

La terza stagione, tuttavia, è destinata a cambiare le cose e a confermarlo è un teaser che anticipa l’approfondimento del passato del protagonista principale di Spy x Family a partire dal secondo episodio.

Il teaser, visibile in fondo, suggerisce un retroscena tragico, confermando al contempo che farà luce su ciò che ha trasformato Loid in ciò che è ora e pare anche che il passato di Loid si svilupperà in un arco narrativo più ampio.

Il nuovo teaser permetterà ai fan di capire cosa ha spinto il ragazzo a diventare Twilight, mostrando prima un giovane Loid che gioca a simulare la guerra chiedendo a quello che forse era suo padre, se le guerre accadono davvero.

Lo scenario si sposta rapidamente su Loid che assiste alla distruzione di Luwen, la sua città natale.

In un’altra scena, si aggrappa a sua madre, gridando ed esprimendo il suo desiderio di tornare a casa.

Quindi si riesce a capire da queste scene che l’infanzia, un tempo pacifica, di Loid sia stata distrutta, lasciandolo un profugo di guerra e gettando le basi per la sua trasformazione.

Quindi Loid si è trasformato nell’enigmatica spia dopo questo evento traumatico.

Diventa chiaro che la terza stagione di Spy x Family esplorerà a fondo il tragico passato di questo personaggio e la sua graduale trasformazione in Twilight.

Da quello che si vede dal teaser, Loid quando era un bambino si divertiva a fingere di essere in guerra quindi i diversi eventi traumatici non hanno fatto altro che spingerlo ad arruolarsi nell’esercito di Westal.

Dunque questo passo potrebbe averlo portato alla sua ascesa come spia.

L’uscita di questo teaser subito dopo la première del primo episodio della terza stagione di Spy x Family ne sottolinea l’importanza come evento cruciale.

Sarà un arco narrativo imperdibile per tutti i fan della serie, dato che finalmente avranno modo di tuffarsi nel tragico passato di Loid.