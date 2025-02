Spy x Family: il rapporto tra Anya e Damian si rafforza

Spy x Family inizia un nuovo arco narrativo con la prima parte del capitolo 112. Vista la lunghezza del capitolo, sarà diviso in due parti e la seconda è prevista per il 2 marzo. Un punto importante della trama della storia è il piano di amicizia tra Anya e Damian. Loid ripone le sue speranze sul fatto che Anya si avvicini il più possibile a Damian in modo da continuare a incontrare Donovan, il bersaglio principale dell’operazione Strix. Poiché Donovan è un recluso sociale, Loid sperava di adottare un bambino intelligente da iscrivere all’Accademia Eden. Se suo figlio fosse diventato uno studioso imperiale, Loid sarebbe riuscito a entrare nella cerchia sociale di Donovan.

Dato che quel piano era un fiasco, sperava che Anya potesse fare amicizia con Damian. L’arco narrativo di Term Break di Spy x Family ha evidenziato i conflitti interiori di Melinda Desmond mentre reprime i suoi sentimenti di ansia causati da Donovan. Melinda sa che Donovan sa leggere nella mente delle persone, il che la spaventa, tanto da farle credere che suo marito sia un alieno. Molte domande su Donovan restano senza risposta. Tuttavia, è chiaro che il manga impiegherà un po’ di tempo prima di rivelare tutto sul suo passato. Mentre i fan si interrogano sul principale antagonista del manga, l’ultimo arco narrativo inizia con Anya che ha una grande possibilità di migliorare la sua relazione con Damian.

Con l’inizio del nuovo trimestre, Anya e i suoi compagni di corso dovranno abituarsi al nuovo accordo dell’accademia. Le classi saranno divise in base ai voti. Anya teme che il piano di amicizia venga messo a repentaglio. Tuttavia, questa regola si applica solo per materia e può frequentare le lezioni con tutti. Inoltre, mentre Damian è uno studente eccezionale, non ha ottenuto buoni risultati in studi linguistici.

Quindi, Damian e Anya sono seduti uno accanto all’altro. Anche se i due frequentavano le stesse lezioni prima erano seduti uno lontano dall’altro. Mentre Anya è sollevata dal fatto che il suo schema di amicizia non sia sull’orlo del fallimento, non si rende conto di avere una migliore opportunità con Damian. Nonostante abbia poteri telepatici, Anya spesso non si accorge che Damian in realtà ha ottima considerazione di lei. Questo perché non è nemmeno onesto con se stesso, il che porta Anya ad avere diversi malintesi.

Pertanto, Anya crede che il suo schema di amicizia non stia progredendo affatto. Non sa che il povero ragazzo è troppo timido per parlarle correttamente. Se Anya possa o meno sfruttare correttamente questa nuova opportunità dipende da lei. Mentre celebra la salvezza del suo schema di amicizia, il capitolo introduce un nuovo personaggio che potrebbe avere un ruolo importante nell’arco narrativo in corso. In classe, tutti stanno adulando Tertius, il terzo principe di Septevia, un piccolo paese vicino. Questa è la prima volta che la serie accenna all’esplorazione di paesi diversi da Westalis e Ostania.

Fonte – Comicbook