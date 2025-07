Spy x Family: la relazione tra Loid e Yor fa un passo avanti?

L’arco narrativo in corso di Spy x Family inizia con Anya che conquista due nuovi ammiratori, risolvendo un loro conflitto grazie ai suoi poteri. La serie si concentra poi su Yor e introduce due nuovi membri del Garden, Hemlock e Gympie. La breve missione di Yor, con Hemlock e Matthew, si conclude ma è proprio allora che le cose prendono una svolta decisiva. Yor fatica a fare i conti con i propri sentimenti, mentre riflette al fatto se sia giusto per lei continuare a stare con Loid. La discussione con Hemlock e Matthew le fa solo capire che deve porre fine al suo matrimonio se non riesce a essere onesta sulla sua vera identità.

Deve condurre una doppia vita per non destare i sospetti dalla Polizia Segreta, ma Hemlock non crede che assassini come loro debbano far parte della società. Dopotutto, lavorano nell’ombra e nessuno può sapere della loro professione. Il finto matrimonio è vantaggioso sia per Loid che per Yor, ma lei non ci ha messo molto ad affezionarsi alla sua famiglia. Qualunque cosa decida di fare da ora in poi, avrà un impatto significativo sulla storia di Spy x Family. Il capitolo 119 si conclude con un altro colpo di scena, con Yor che finalmente ammette i suoi sentimenti, pur essendo ancora indecisa sul prossimo passo.

Fin dall’inizio della storia, il rapporto tra loro è stato piuttosto stagnante sebbene ci siano stati momenti di confusione su quello che Yor provava per Loid. Nonostante il loro finto matrimonio, i due hanno costruito una vita felice insieme ad Anya e Bond. Loid sarà pronto ad abbandonare la sua finta famiglia non appena porterà a compimento l’Operazione Strix.

Naturalmente, farà in modo che sia Anya che Yor, insieme a Bond, possano condurre una vita serena quando lui non ci sarà più. Tuttavia, Yor non è a conoscenza di tutto questo e crede che Loid sia un semplice civile. Anche se è orgogliosa di proteggere Ostania dalle ombre, in fin dei conti il ​​suo lavoro è uccidere. Nell’ultimo capitolo 119, Yor discute finalmente della durata del loro matrimonio e Loid crede che voglia che duri più a lungo di quanto concordato. Non è riuscita a dire la sua, ma in realtà non vuole che il suo matrimonio finisca. Inoltre, vuole anche sapere cosa ne pensa Loid del loro accordo.

Yor sa che, una volta rivelata la sua vera identità, non potrà più tornare indietro e considera egoistico fare in modo che Loid accetti la sua vera natura. Il capitolo 119 si conclude con una nota amara, ma almeno si sa che Yor è finalmente pronta a fare un grande passo nella relazione con Loid. Inoltre ammette per la prima volta di volere che il suo matrimonio duri per sempre, ma la situazione potrebbe non renderlo possibile.