Spy x Family svela il design di Anya per la terza stagione dell’anime

Spy x Family tornerà sul piccolo schermo con la terza stagione verso la fine dell’anno e l’ultima promo svela il primo design di Anya Forger. L’amatissimo personaggio, che cerca di ristabilire la pace tra Ostania e Westalis, è diventato immediatamente un fenomeno del web quando l’anime di Wit Studio e CloverWorks ha debuttato nel 2022 grazie ai suoi poteri psichici e alle sue espressioni bizzarre.

La terza stagione proseguirà l’adattamento degli eventi del manga di Tatsuya Endo, ambientato in un paese diviso in due regioni principali: la parte orientale di Ostania e la parte occidentale di Westalis. In missione per infiltrarsi nella fazione avversaria, la spia nota solo come Twilight deve creare una finta famiglia per avvicinarsi al suo obiettivo. Non sa che sua figlia adottiva è una sensitiva e la sua finta moglie è un sicario professionista.

In vista della première della terza stagione, prevista per ottobre, WIT Studio ha pubblicato un nuovo poster di Anya Forger. Ispirato al suo iconico colore di capelli, il poster rosa raffigura Anya nella sua uniforme scolastica dell’Eden Academy.

Il poster di Anya è il secondo promo pubblicato finora per la terza stagione di Spy X Family. Il primo mostrava l’agente Twilight, alias Loid Forger, con il suo iconico abito verde acqua e il suo cappello. È facile aspettarsi di vedere prossimamente anche quello di Yor Forger.

La serie anime in generale di Tatsuya Endo conta le prime due stagione e un lungometraggio, Spy x Family Code: White. Ma ora i fan aspettano con ansia il ritorno della famiglia Forger nella terza stagione, annunciata poco dopo la fine della seconda. Sappiamo che la terza stagione farà parte della stagione autunnale di quest’anno e che debutterà a ottobre.

Spy x Family si è rivelato un successo immediato al suo debutto nel 2022. La prima stagione ha presentato al pubblico Loid, Yor e Anya, trasformando quest’ultima in un’icona. Per coloro interessati a recuperare Spy x Family, entrambe le stagioni della serie e il film Code: White sono disponibili in streaming su Crunchyroll e Netflix.