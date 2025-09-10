News Anime

Spy x Family: rivelato il trailer principale della stagione 3 in arrivo a ottobre

Eleonora Masala 10/09/2025

La famiglia più bizzarra e amata dell’animazione degli ultimi anni sta per tornare: Spy x Family si prepara al debutto della terza stagione e, con il trailer principale appena rivelato, l’attesa è alle stelle. La data è fissata: 4 ottobre 2025 su Crunchyroll, quando torneremo a seguire le avventure della famiglia Forger tra missioni segrete, momenti quotidiani e risate inaspettate.

Il trailer mette subito in chiaro l’atmosfera di questa nuova stagione: azione elegante, ritmo serrato e tanta ironia, con Loid, Yor e Anya ancora una volta al centro di una storia che mescola spionaggio e vita domestica. La direzione artistica resta nelle mani di WIT Studio e CloverWorks, che già nelle prime due stagioni avevano colpito il pubblico con un’animazione fluida e uno stile visivo ricco di dettagli. Anche stavolta la qualità sembra garantita, e il nuovo filmato lo conferma in pieno.

Un altro dettaglio che ha acceso l’entusiasmo dei fan riguarda la colonna sonora. La sigla di chiusura sarà “Actor” di Rira Ikuta, scelta che promette un tono raffinato e coinvolgente per accompagnare le emozioni di questa terza parte. La cura per le opening ed ending è sempre stata uno dei punti forti dell’anime, e questa volta non sembra essere da meno.

Per chi non lo conoscesse ancora, Spy x Family nasce dal manga di Tatsuya Endo, un’opera che ha saputo fondere generi diversi in modo unico: slice of life, azione e un pizzico di romance, il tutto condito da situazioni imprevedibili. Il cuore della serie, però, resta sempre lo stesso: una famiglia costruita su segreti inconfessabili ma unita da un legame che diventa ogni volta più autentico.

Con il trailer ufficiale ora disponibile e la data fissata in calendario, l’hype è alle stelle. Mancano poche settimane al ritorno di Loid, Yor e Anya, pronti a farci ridere, emozionare e, perché no, sorprendere ancora una volta. La stagione 3 di Spy x Family è dietro l’angolo e sembra già avere tutte le carte in regola per confermarsi come uno degli eventi anime più attesi dell’anno.

