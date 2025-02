Spider-Verse vs Venomverse, la guerra multiversale tra ragni e simbionti

Kyle Higgins, Mat Groom e Luciano Vecchio realizzano una nuovissima epopea che sconvolge il Multiverso in SPIDER-VERSE VS VENOMVERSE, una serie a fumetti limitata di cinque numeri in uscita a maggio.

Negli ultimi anni, lo Spider-Verse e il Venomverse sono esplosi con nuovi personaggi in serie di successo come EDGE OF SPIDER-VERSE e VENOMVERSE REBORN. Ma il Multiverso Marvel non è abbastanza grande per il Ragno e il simbionte. Questo aprile, scegliete da che parte stare quando le teste di tela e i simbionti si faranno la guerra in SPIDER-VERSE VS VENOMVERSE.

With the fates of the Spider-Verse and Venomverse hanging in the balance, these eight-legged warriors will stop at nothing to protect their people – or die trying! ‘Spider-Verse Vs. Venomverse,’ by @KyleDHiggins, @MathewGroom, and @LucianoVecchio arrives this May. pic.twitter.com/T0ZHA0S6Ed — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) January 22, 2025

Realizzata dagli scrittori Mat Groom e Kyle Higgins e dall’artista superstar Luciano Vecchio, questa epopea in cinque numeri si sviluppa a partire da WEB OF SPIDER-VERSE: NEW BLOOD di marzo e WEB OF VENOMVERSE: FRESH BRAINS di aprile, due one-shot che faranno debuttare i principali protagonisti delle battaglie che sconvolgeranno la realtà. Gli eserciti riuniti comprenderanno una vasta gamma di personaggi, tra cui icone come l’Uomo Ragno e Venom, oltre a personaggi preferiti dai fan e nuovi arrivati recentemente dalle precedenti storie dello Spider-Verse e del Venomverse.

🕷️ I’M WRITING SPIDER-MAN AGAIN!!! 🕷️

⚫️ AND VENOM FOR THE FIRST TIME!!! ⚫️ SPIDER-VERSE VERSUS VENOMVERSE— with me,

Kyle Higgins and @lucianovecchio.bsky.social. I’d love to tell you more about our multiversal cast in a (highly-shareable >.>) THREAD 🧵 below… — Mat Groom (@matgroom.bsky.social) 22 gennaio 2025 alle ore 22:14

RAGNI CONTRO SIMBIONTI!

La guerra degli aracnidi è arrivata! Con i destini dello SPIDER-VERSE e del VENOMVERSE in bilico, questi guerrieri a otto zampe non si fermeranno davanti a nulla per proteggere la loro gente – o moriranno nel tentativo! Riusciranno Spider-Man e i suoi amici a proteggere il Cuore di Ragnatela? O Venom e i suoi compagni simbiotici dimostreranno che la mente alveare combatte per la propria sopravvivenza? Incontrate la nuova Testa di Tela Spider-Prowler e il misterioso simbionte Yaleo, mentre questa battaglia selvaggia rischia la loro estinzione!

Mat Groom ha parlato così del lavoro alla base di SPIDER-VERSE VS VENOMVERSE:

“Quando Dan Slott e Olivier Copiel hanno lanciato lo SPIDER-VERSE nel 2014, hanno trasformato la mitologia di Spider-Man e hanno completamente conquistato il mondo. Da allora, creatori come Donny Cates, Al Ewing e Ram V hanno trasformato anche il mito di Venom in un modo che probabilmente è altrettanto vitale e trasformativo.

Far scontrare questi mondi è un vero onore e un privilegio – e ci dà l’opportunità di spingere entrambe le parti fino al punto di rottura, in modo che tutti noi possiamo scoprire se le comunità dei Ragni e dei Simbionti resistono alla tempesta in arrivo… o se crollano sotto la pressione!

Credo che una delle decisioni geniali di questo evento sia stata quella di affidare a Luciano tutti i design dei personaggi per i nostri due titoli di punta. Il superpotere di Luciano è costruire complessi arazzi di personaggi e mondi intrecciati… E mi piace che i lettori ne abbiano un primo assaggio in NEW BLOOD e FRESH BRAINS!”