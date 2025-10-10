Spider-Man e Venom: da Death Spiral al nuovo maxi-evento Queen In Black

Il primo giorno del New York Comic Con 2025 ha riservato sorprese esplosive per gli appassionati del mondo Marvel, in particolare per i fan di Spider-Man e Venom, con l’annuncio di due eventi che promettono di rivoluzionare l’universo degli eroi più iconici della Casa delle Idee. Durante il panel “Spider-Man and his Venomous Friends“, i vertici editoriali hanno svelato i dettagli di Death Spiral, un crossover che metterà Spider-Man, Venom e Carnage su un’inesorabile rotta di collisione.​

L’evento prenderà il via a febbraio 2026 con Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral #1, uno speciale one-shot firmato dal creativo composto da Joe Kelly, Al Ewing e Charles Soule ai testi (ovvero gli scrittori rispettivamente di Amazing Spider-Man, Venom e della serie che si conclude appena prima del crossover Eddie Brock: Carnage), con l’arte di Jesús Saíz (disegnatore di Eddie Brock: Carnage). La saga proseguirà poi attraverso i numeri regolari di Amazing Spider-Man (#23-27) e Venom (#255-257) fino ad aprile, portando con sé una minaccia che cambierà per sempre gli equilibri tra questi personaggi simbolo.​

Al centro della narrazione troviamo Torment, un nuovo supervillain descritto come un serial killer dotato di superpoteri, la cui ossessione per Peter Parker e tutti coloro che gli sono vicini innescherà una spirale di violenza senza precedenti. La particolarità di questo antagonista risiede nella sua capacità di colpire direttamente il cuore emotivo della “famiglia disfunzionale” formata da Spider-Man, Venom, Carnage e Mary Jane Watson.​

Gli sviluppi narrativi recenti hanno infatti creato il terreno perfetto per questo scontro: Mary Jane Watson si è legata al simbionte Venom, Eddie Brock ha formato un’alleanza con Carnage, mentre Peter Parker ha vissuto avventure cosmiche che lo hanno portato lontano dalla Terra. Come ha spiegato Charles Soule durante il panel, “Spider-Man, Venom, Carnage, Mary Jane sono essenzialmente una strana unità familiare, interconnessi da enormi quantità di storia comune. C’è un motore narrativo lì, molta energia emotiva da spezzare“.​

L’editor Nick Lowe ha anticipato che si tratterà di “uno dei momenti più selvaggi nella storia di Spider-Man e dei simbionti“, promettendo che non tutti i protagonisti coinvolti sopravvivranno agli eventi. L’introduzione di Torment rappresenta infatti una minaccia di livello superiore rispetto ai tradizionali antagonisti, capace di mettere in crisi anche alleanze consolidate.​

Ma Death Spiral è solo l’antipasto di qualcosa di ancora più grande. L’evento costituisce infatti il preludio di Queen in Black, il maxi-evento estivo previsto per il 2026 che vedrà Hela assumere il controllo del regno dei simbionti. La Regina di Hel ha infatti schiavizzato un redivivo Knull alla fine di Venom #250, proclamandosi la nuova “Regina in Nero” e utilizzando il dio dell’abisso come una “batteria umana” per alimentare i suoi poteri.​

Al Ewing, che sta orchestrando questi sviluppi narrativi attraverso la sua run su Venom (e che gestisce anche gli asgardiani sulle pagine di Thor), ha rivelato che Knull riuscirà a liberarsi dalla prigionia di Hela nella miniserie omonima di cinque numeri in arrivo a gennaio 2026. Il confronto tra questi due antagonisti cosmici promette di ridefinire non solo il futuro di Venom, ma dell’intero Universo Marvel.​

La strategia editoriale di Marvel appare chiara: sfruttare il momento di massima popolarità dei simbionti per creare una saga interconnessa che attraversi multiple testate e personaggi. Death Spiral rappresenta il culmine di anni di sviluppi narrativi che hanno visto l’evoluzione dei rapporti tra Peter Parker e i vari simbionti, mentre Queen in Black promette di espandere questa dinamica su scala cosmica.