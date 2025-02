Solo Leveling supera il record di streaming di Jujutsu Kaisen

L’adattamento anime di Solo Leveling si sta rapidamente affermando come uno dei colossi del genere d’azione. Basato sul manhwa omonimo di Chu-Gong, l’anime sta trasmettendo la seconda stagione, con nuovi episodi pubblicati settimanalmente il sabato su Crunchyroll. L’ultimo episodio ha visto Sung Jinwoo dare il massimo in un dungeon di livello A, con il suo gruppo malconcio e ferito che guardava in stato di puro shock. L’episodio ha presentato uno dei migliori combattimenti dell’intera serie finora, che è uno dei tanti motivi per cui i fan stanno elogiando Solo Leveling.

La febbre di Solo Leveling si è diffusa su Internet, con i fan che hanno quasi immediatamente paragonato ad altri anime popolari nel momento in cui è uscito un nuovo episodio. Come nel caso di qualsiasi serie popolare, Solo Leveling è già stato paragonato a successi come Jujutsu Kaisen, che ha la sua irriducibile fanbase di strenui difensori. La competizione tra Solo Leveling e altre serie d’azione è puramente soggettiva tra i fan. Ma, in un certo senso, ha già battuto Jujutsu Kaisen e quasi tutte le altre serie.

Al momento Solo Leveling è la terza serie più votata di tutti i tempi su Crunchyroll. Il fenomenale anime di A-1 Pictures detiene attualmente un incredibile numero di 496.820 valutazioni degli utenti che continua a crescere. La serie ha recentemente superato Jujutsu Kaisen, che al momento conta 490.416 valutazioni. Inoltre, Solo Leveling vanta anche più recensioni a 5 stelle dai suoi spettatori. Il 96% di esse (circa 476.947) sono a 5 stelle, contro il 94% di Jujutsu Kaisen (circa 460.991).

Ma Solo Leveling ha ancora molta strada da fare prima di aggiudicarsi la medaglia d’argento. L’immensamente popolare Demon Slayer detiene il secondo posto, con un totale di 574.969 valutazioni. Battere il totale di Demon Slayer è un’impresa realizzabile per Solo Leveling, soprattutto considerando che mancano ancora sette episodi alla fine della nuova stagione.

Riguardo la medaglia d’oro, non dovrebbe sorprendere che One Piece detenga attualmente il primo posto come serie anime più valutata su Crunchyroll. One Piece ha 582.771 valutazioni sullo streamer e il 95% delle quali sono positive.

Fonte – Comicbook