Un misterioso nuovo anime si prepara a conquistare Netflix e Crunchyroll

Netflix e Crunchyroll hanno annunciato che condivideranno i diritti di streaming di uno degli anime più attesi della primavera 2025. Si tratta di Witch Watch, un adattamento di una delle opere più amate di Shonen Jump, che debutterà ad aprile. L’anime sarà prodotto da Bibury Animation Studios e verrà trasmesso per due cours consecutivi. Prima del lancio ufficiale, l’evento cinematografico Witch Watch: Watch Party permetterà al pubblico nordamericano di scoprire in anteprima l’opera grazie a proiezioni organizzate da GKIDS a partire da metà marzo.

Un incantesimo tra romanticismo e avventura

Il manga Witch Watch, creato da Kenta Shinohara, racconta la storia di Nico Wakatsuki, una giovane strega che torna nella sua città natale con il compito di convivere con Morihito Otogi, il suo familiare protettivo, che è in realtà un orco con sembianze umane. Nico nutre un sentimento segreto per Morihito, ma la loro convivenza si intreccia a situazioni soprannaturali e un umorismo genuino. Con 20 volumi pubblicati e oltre un milione di copie vendute, l’opera ha catturato i cuori di un vasto pubblico, diventando un successo tra i manga romantici fantasy.

Licenze condivise e strategie di streaming

Sebbene Netflix e Crunchyroll siano spesso in competizione per esclusive di alto profilo, Witch Watch rappresenta un interessante esempio di collaborazione. In passato, i due colossi hanno condiviso altri titoli di successo come One Piece. Tuttavia, nel contesto della crescente popolarità degli anime e delle tensioni per il controllo delle licenze, la condivisione di un’opera così promettente è un segnale di approccio strategico da parte di entrambe le piattaforme.

Quali segreti nasconde questo anime?

Nonostante l’apparente semplicità della trama, Witch Watch potrebbe rivelarsi una sorpresa in termini di sviluppo narrativo. Bibury Animation Studios, già noto per la sua capacità di adattare storie di grande impatto emotivo, potrebbe infondere al progetto una profondità visiva e tematica inaspettata. Gli spettatori sono invitati a scoprire cosa si cela dietro la magia di questo nuovo titolo, il cui successo potrebbe diventare una pietra miliare della stagione primaverile 2025.

