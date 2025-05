Solo Leveling: perché gli Hunter lasciano che i varchi di Rango S si rompano?

Lasciare che i varchi S-Rank si rompano è una strategia calcolata: meno rischi per i cacciatori, ma più rischi di catastrofi come quella di Jeju Island.

Nel mondo di Solo Leveling, l’apparizione dei Dungeon è una minaccia globale, eppure non tutti vengono affrontati immediatamente. In particolare, i varchi di grado S – tra i più pericolosi – vengono spesso lasciati rompersi volontariamente. Una scelta che può sembrare un errore ma in realtà è una strategia.

Affrontare il pericolo con strategia

Questi Dungeon contengono creature estremamente pericolose e sono affrontabili solo da pochi Hunter d’élite. Entrare direttamente in questi varchi è rischioso e può comportare la perdita di risorse umane preziose. Per questo, le Gilde preferiscono aspettare che il Dungeon si apra nel mondo reale, dove è più facile coordinarsi, ricevere supporto e utilizzare il terreno a proprio vantaggio.

Il disastro di Jeju Island

Un esempio eclatante è quello dell’isola di Jeju, dove un varco S-Rank lasciato aperto troppo a lungo ha permesso ai mostri di crescere, evolversi e conquistare il territorio. Dopo anni di fallimenti, l’intervento di Sung Jinwoo ha risolto la situazione, ma il prezzo pagato è stato altissimo.

Logistica e risorse limitate

A volte la posizione del varco rende difficile organizzare una spedizione rapida: alcuni compaiono in cielo o in zone impervie. Inoltre, molti Paesi non dispongono di abbastanza S-Rank da formare squadre all’assalto immediato. In questi casi, attendere la rottura del varco è l’opzione più sensata, anche se rischiosa. Questa scelta strategica, seppur controversa, dimostra quando Solo Leveling sia attento non solo all’azione, ma anche alle dinamiche geopolitiche e militari del suo mondo narrativo.

Questa dinamica aggiunge realismo alla narrativa di Solo Leveling, mostrando come anche in un mondo sovrannaturale, la strategia e il compromesso siano fondamentali all’interno della storia, che ormai è in attesa di un annuncio ufficiale inerente alla terza stagione.