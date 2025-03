Solo Leveling: l’arco di Jeju Island riceve delle critiche, perché?

La seconda stagione di Solo Leveling stava andando alla grande, fino a quando non è cominciato l’arco narrativo di Jeju Island. Nonostante questo capitolo fosse molto atteso, il riscontro da parte del pubblico al momento non è positivo, anche se i nuovi episodi stanno adattando i capitoli del manhwa con un ritmo più serrato.

Dopo aver sconfitto Baran nel Return to the Demon Castle Arc, il protagonista ottiene finalmente l’ingrediente che manca per creare l’Acqua Santa della Vita, l’unico rimedio in grade di risvegliare la madre del protagonista dal Sonno Eterno.

Il momento altamente emozionante di Solo Leveling è avvenuto di recente con la puntata 9, quando Jinwoo riesce finalmente a salvarla, realizzando uno dei suoi obiettivi più importanti.

Comincia Jeju Island

Anche se il protagonista sia ormai un Hunter di grado S, decide di non partecipare alla quarta spedizione su Jeju Island. La missione è uno dei raid più grandi mai organizzati, con la collaborazione tra Corea e Giappone. L’obiettivo è eliminare la minaccia delle formiche magiche. I cacciatori coreani di grandi minore sono in allerta, mentre quelli di Rango S si lanciano direttamente in battaglia.

Jinwoo invece, sceglie di restare come anticipato accanto alla sua famiglia e di non mettere nessuno in pericolo, inviando solamente la sua ombra per assistere ai cacciatori che vanno in difficoltà durante la missione suicida.

Le critiche del pubblico

Fino alla puntata 8 della seconda stagione, Solo Leveling ha mantenuto un indice di gradimento molto altro, mentre la puntata 9.000 ha ricevuto 1000 dislike poco dopo la messa in onda, arrivando quasi a 3000. Dal punto di vista emotivo è stata una puntata intensa ed emozionante, con Jinwoo che salva la madre e piange liberando il dolore. Se nella versione cartacea questi momenti non erano così enfatizzati, l’anime li ha esaltati, ma nonostante questo il pubblico non ha apprezzato.

La puntata successiva ha fatto peggio, con l’apparizione del Re delle Formiche Beru, registrando 3,5 dislike.

Fonte Comic Book