Solo Leveling: la terza stagione farà esplodere il web?

Dopo l’incredibile successo delle prime due stagioni, Solo Leveling si prepara a tornare con una terza, che molto probabilmente potrebbe anche superare le aspettative. Anche se l’annuncio non è ufficiale, il pubblico è già in visibilio e tutto questo coinvolgimento potrebbe far esplodere letteralmente il web e tutti gli appassionati.

Stando ai rumour, la prossima stagione dovrebbe adattare l’arco della Japan Crisis, uno dei momenti più intensi di tutto Solo Leveling. Quando un portale di Rango S si apre in Giappone, l’intero Paese rischia la istruzione. Sung Jin Woo sarà chiamato a intervenire e lo farà come sempre in grande stile.

Questa arco narrativo è noto per le battaglia altamente coinvolgenti e spettacolari, numerosi colpi di scena e momenti drammatici che potrebbero spingere la narrazione verso il famigerato “terzo atto”.

Ma sarà davvero l’ultima stagione? Mancano ancora diverse saghe da adattare, compreso l’epilogo e l’arco originale dell’Accademia. Alcuni ipotizzano che Aniplex possa trasformare parte del materiale rimanente in film, sulla scia di Demon Slayer.

Durante una sessione AMA su Reddit, i produttori hanno scherzato chiedendo il supporto dei fan come se fosse “una sfera Genki-Dama”. Ovviamente hanno ragione, visto che serve sempre l’apporto e la mano del pubblico per andare avanti e visti i numeri degli streaming, di certo questo non sarà un problema.

Con la premessa di una produzione ancora più curata, battaglie leggendarie e la possibilità di vedere Sung Jin woo al massimo della sua potenza, Solo Leveling stagione 3 si prepara a essere non solo un successo, ma come sta già accadendo, un fenomeno globale.

L’arco della Japan Crisis e un hype crescente da parte del pubblico, rendono la prossima stagione dell’anime un grande evento a cui tutti attingono. Pronti per un’esplosione unica e un’esperienza irripetibile di azione e spettacolo? Noi assolutamente sì!